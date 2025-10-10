;

AUDIO. Jugador de La Roja pide ejercer la localía en el Claro Arena: “Parece que al final la sintética se nos dio bien”

Francisco Sierralta valoró el triunfo ante Perú como el punto de inicio de un proceso para “construir algo importante”.

Carlos Madariaga

Jugador de La Roja pide ejercer la localía en el Claro Arena: “Parece que al final la sintética se nos dio bien”

Jugador de La Roja pide ejercer la localía en el Claro Arena: “Parece que al final la sintética se nos dio bien” / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Chile se impuso a Perú en su primer partido tras quedar fuera del Mundial 2026, rendimiento que fue valorado por el defensa Francisco Sierralta.

Hicimos un buen partido en todas las líneas. El primer tiempo no fue fácil, Perú nos hace el gol teniendo nosotros más llegadas, pero nos supimos sobreponer. La gente ayudó mucho para el 2-1, apoyándonos”, planteó el defensa del Auxerre, destacando la trascendencia que tiene para el equipo ir sumando victorias.

Revisa también:

ADN

“Es un proceso y necesitábamos triunfos. Hay que seguir. Es importante volver a ganar y hacer goles. Fue una muy buena semana y merecíamos el triunfo, pero hay que seguir. Es algo que recién parte, que tenemos que construir para lo que viene, la Copa América y el Mundial”, reflexionó el formado en la UC.

“A pesar del 1-0, nos supimos sobreponer. Estuvimos empujando. Es un premio a todo lo que hicimos en la semana. Tenemos que continuar este trabajo. Estamos formando un grupo muy bueno, muy sano. Queremos construir algo importante y tenemos tiempo”, comentó Francisco Sierralta, uno de los pocos chilenos que juega en las cinco grandes ligas de Europa.

“Hay muchos compañeros que lo están haciendo bien acá, ojalá tener la mayor cantidad de jugadores afuera. Estamos creando algo para el futuro. Los resultados son importantes, pero también la forma en que se juega”, recalcó el central de 28 años, que también reconoció su interés en que La Roja pueda jugar en el futuro en el Claro Arena.

Hubiese estado lindo jugar ahí, ojalá estar allí, parece que al final la sintética se nos dio bien. Ojalá se dé el próximo partido en Chile allí para conocerlo”, cerró Francisco Sierralta.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad