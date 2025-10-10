Jugador de La Roja pide ejercer la localía en el Claro Arena: “Parece que al final la sintética se nos dio bien” / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Chile se impuso a Perú en su primer partido tras quedar fuera del Mundial 2026, rendimiento que fue valorado por el defensa Francisco Sierralta.

“Hicimos un buen partido en todas las líneas. El primer tiempo no fue fácil, Perú nos hace el gol teniendo nosotros más llegadas, pero nos supimos sobreponer. La gente ayudó mucho para el 2-1, apoyándonos”, planteó el defensa del Auxerre, destacando la trascendencia que tiene para el equipo ir sumando victorias.

“Es un proceso y necesitábamos triunfos. Hay que seguir. Es importante volver a ganar y hacer goles. Fue una muy buena semana y merecíamos el triunfo, pero hay que seguir. Es algo que recién parte, que tenemos que construir para lo que viene, la Copa América y el Mundial”, reflexionó el formado en la UC.

“A pesar del 1-0, nos supimos sobreponer. Estuvimos empujando. Es un premio a todo lo que hicimos en la semana. Tenemos que continuar este trabajo. Estamos formando un grupo muy bueno, muy sano. Queremos construir algo importante y tenemos tiempo”, comentó Francisco Sierralta, uno de los pocos chilenos que juega en las cinco grandes ligas de Europa.

“Hay muchos compañeros que lo están haciendo bien acá, ojalá tener la mayor cantidad de jugadores afuera. Estamos creando algo para el futuro. Los resultados son importantes, pero también la forma en que se juega”, recalcó el central de 28 años, que también reconoció su interés en que La Roja pueda jugar en el futuro en el Claro Arena.

“Hubiese estado lindo jugar ahí, ojalá estar allí, parece que al final la sintética se nos dio bien. Ojalá se dé el próximo partido en Chile allí para conocerlo”, cerró Francisco Sierralta.