VIDEO. La emotiva confesión del hijo de Miguel Ángel Russo tras dedicarle un gol: “Él quería que fuera futbolista y se lo cumplí”

“Tomé la decisión de jugar porque era lo mejor para mí y porque él también quería”, dijo Ignacio, delantero de Tigre, luego de anotar a un día del fallecimiento de su padre.

Javier Catalán

Foto: @ignaciio_russo

Foto: @ignaciio_russo

Ignacio Russo, hijo del recientemente fallecido Miguel Ángel, emocionó a todos con el gol que convirtió y la celebración del mismo este viernes, a solo dos días de la muerte de su padre producto de un cáncer.

El delantero de 24 años, que pertenece al club Tigre, fue titular en el encuentro que su equipo igualó 1-1 ante Newell’s Old Boys. Una vez terminado el partido, conversó con la transmisión de ESPN, donde volvió a conmover con sus palabras.

“Fueron meses muy duros. Tomé la decisión de jugar porque era lo mejor para mí y porque él también quería que jugara. Tomé la responsabilidad y ellos me apoyaron en todo con mucho respeto”, comenzó diciendo, visiblemente afectado.

Al ser consultado por el tanto que marcó, fue claro. “Estoy feliz, este era un día para recordarlo con una sonrisa. Su sonrisa era algo característico, entonces es un beso al cielo y debe estar feliz, seguramente”, remarcó.

Yo no tomaba dimensión de lo que era él. Para mí era Miguel; era mi papá, con el que tenía charlas, con el que discutía. Me va a seguir acompañando. Esto se lo dedico a él, que quería que yo fuera futbolista, y se lo cumplí en vida”, sentenció Ignacio Russo sobre su fallecido padre.

