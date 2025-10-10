;

VIDEO. Homenaje a Miguel Ángel Russo no es respetado por hinchas de Newell’s: hijo del fallecido entrenador fue protagonista

Ignacio Russo abrió el marcador para el Matador y lloró al dedicarle el gol a su padre, mientras los hinchas locales reaccionaron con silbidos.

Martín Neut

Minutos de silencio por Russo en Newell’s vs Tigre

Minutos de silencio por Russo en Newell’s vs Tigre / Foto X @Barras_LATAM

El homenaje a Miguel Ángel Russo, fallecido el 8 de octubre a los 69 años, se vio empañado en Rosario.

Antes del partido entre Newell’s y Tigre por la fecha 12 del torneo argentino, se realizó un minuto de silencio en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, pero los hinchas de la Lepra reaccionaron con silbidos, reflejando la histórica rivalidad con el entrenador que nunca perdió ante su club.

Russo dirigió Rosario Central en cinco ciclos y se mantuvo invicto en doce clásicos contra Newell’s, con siete victorias y cinco empates.

Gol del Russo, hijo

La emotividad del encuentro aumentó cuando Ignacio Russo, hijo del fallecido técnico, abrió el marcador para Tigre a los 21 minutos. Llorando, dedicó el gol a su padre, un gesto que conmovió tanto a jugadores como a hinchas presentes.

Newell’s logró igualar siete minutos después con un tanto de Facundo Guch, dejando el partido 1-1.

La figura de Miguel Ángel Russo y la actuación de su hijo recordaron su legado en Rosario Central, mientras los silbidos del público reflejaron la pasión y la memoria de los clásicos rosarinos, donde la historia pesa tanto como el presente del fútbol.

