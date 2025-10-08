;

FOTO. Dolor en el fútbol sudamericano: A los 69 años y tras una larga enfermedad, falleció Miguel Ángel Russo

El ex adiestrador de la Universidad de Chile falleció este miércoles luego de agravarse su deteriorado estado de salud.

Gonzalo Miranda

Getty Images

Getty Images / SOPA Images

Sudamérica está de luto. Este miércoles, y luego de una larga batalla contra el cáncer, el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Fue el 2017, cuando el ex adiestrador de la Universidad de Chile fue diagnosticado con un agresivo cáncer a la vejiga y de próstata. Si bien se recuperó tras dos operaciones, incluidas sesiones de quimioterapia, el cuadro del trasandino se agravó seriamente en las últimas semanas.

A mediados de septiembre, el entrenador apareció públicamente por última vez en lo que fue el empate 2-2 entre Boca Juniors y Central Córdoba: “A sus 69 años y tras una larga lucha contra el cáncer, el entrenador de Boca murió esta tarde (miércoles)“, destacó TyC Sports.

Russo complicó su cuadro de salud en pleno proceso de críticas que vivió hace algunos meses, cuando los resultados en Boca Juniors no se le daban. El trasandino llegó en plenitud de condiciones a hacerse cargo otra vez del cuadro ‘xeneize’, pero tras la presión de dejar el cargo, lo cual no sucedió, al otro lado de la cordillera indican que todo aquello agravó el cuadro del entrenador.

