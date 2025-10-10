;

FOTO. Una triste postal: este es el partido con menos público en la historia de La Roja

En La Florida, Chile sumó un triste capítulo en su historia y relación con los hinchas.

Gonzalo Miranda

Chile se midió con Perú en La Florida por un amistoso internacional

Pudo ser preparación para el Mundial 2026, pero solo fue el ‘clásico de los colistas’. Este viernes por la noche, la Selección Chilena de Fútbol recibió la visita de Perú en un Estadio Bicentenario La Florida que, intentó responder a las expectativas.

Las dos peores selecciones del continente se vieron las caras en el césped sintético de la comuna al sur de Santiago y dejaron una postal para el olvido en las galerías: poco más de 6 mil hinchas llegaron al compromiso.

Cantidad de fanáticos que se enmarca como unos de los duelos de La Roja con menos público en las tribunas de la historia, pero de igual manera lejos del peor de todos.

Según datos de AS Chile, aquello ocurrió en octubre de 1985, cuando Chile recibió en un duelo amistoso a Uruguay en el Estadio Nacional, y si bien no hay reportes oficiales, las notas de la época apuntan a que solo llegaron 1.500 personas al coloso de Ñuñoa.

