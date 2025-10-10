;

VIDEO. Lautaro Millán debuta por La Roja adulta y queda únicamente como seleccionable para Chile: “Gracias por darme esta oportunidad”

El volante de Independiente destacó el haber podido quedarse tras el Mundial Sub 20 para abrochar el defender a Chile.

Carlos Madariaga

Lautaro Millán debuta por La Roja adulta y queda únicamente como seleccionable para Chile: “Gracias por darme esta oportunidad”

Lautaro Millán debuta por La Roja adulta y queda únicamente como seleccionable para Chile: “Gracias por darme esta oportunidad” / JAVIER TORRES

Lautaro Millán fue uno de los protagonistas de la victoria de la selección chilena en el amistoso ante Perú.

Más que por haber influido en el desarrollo del compromiso, pues ingresó al minuto 83, el volante argentino dio un paso gigantesco en su carrera al pisar la cancha del Bicentenario de La Florida.

Todo pues, al haber ya jugado sus primeros minutos por la adulta, Lautaro Millán solo puede defender a la selección chilena. “Estoy muy contento. Agradezco al cuerpo técnico y a esta selección por darme esta oportunidad”, dijo en diálogo con ESPN.

“Le agradezco a mi club y a Quinteros, que me dejaron quedarme para cumplir mi sueño”, aseguró el volante de Independiente, destacando la victoria.

“Comenzar ganando es algo muy hermoso, este grupo lo necesitaba. Feliz por la victoria. Me recibieron desde el primer día de la mejor forma, le agradezco a mis compañeros, que me brindaron todo”, cerró Lautaro Millán, que pasó de defender a Chile en un Mundial Sub 20 a sellar su futuro con La Roja.

