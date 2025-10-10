;

El análisis de Maximiliano Gutiérrez tras ser el héroe del triunfo de Chile ante Perú: “Es un premio al esfuerzo”

El atacante de Huachipato comienza a ganarse un lugar en el nuevo proceso de La Roja.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JAVIER TORRES

Este viernes, Chile volvió a los triunfos en el partido amistoso ante Perú con un gol agónico que desató la fiesta en el Bicentenario de La Florida.

El responsable de darle la victoria a La Roja fue Maximiliano Gutiérrez, quien realizó una gran jugada para posteriormente rematar y, tras un desvío, el balón se coló en el arco peruano. Tras finalizar el encuentro, el atacante de Huachipato abordó este gran momento en su carrera.

Es un premio al esfuerzo y al trabajo en el club, incluso quedándome solo entrenando. Gracias a mis compañeros siempre, aquí en la selección y en Huachipato. Ha sido un bonito mes”, comenzó diciendo a la señal de Chilevisión.

Acerca del desarrollo del partido, agregó que “fue un rival muy duro, pero supimos tener el balón y, gracias a Dios, se nos dio el gol en el último minuto”.

Si bien Maximiliano Gutiérrez ya había debutado en La Roja en la penúltima fecha de las Eliminatorias ante Brasil, este partido puede comenzar a apuntalarlo como uno de los valores del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

