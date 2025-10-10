;

AUDIO. “Somos conscientes de lo que podemos lograr”: Fabián Hormazábal pone el foco en la U tras defender a La Roja

El lateral jugó todo el partido ante Perú y ahora tendrá descanso al estar suspendido para el juego contra Palestino.

Carlos Madariaga

Fabián Hormazábal y el triunfo sobre Perú

Fabián Hormazábal se ha ido afianzando esta temporada como uno de los pilares de la selección chilena y este viernes volvió a ser titular en la banda derecha.

El lateral azul jugó todo el partido ante Perú, tras lo cual valoró el resultado. “Es un nuevo proceso y esperamos hacerlo de la mejor manera. Ellos venían como nosotros, lo están haciendo bien, con muchos jugadores jóvenes”, dijo, destacando el triunfo, más allá de los problemas físicos que mostró a ratos uno de sus compañeros en la U de Chile, Javier Altamirano.

“Me asustó a mí también, pero importante ganar un partido como este, que es un clásico, y hacerlo a último minuto es muy lindo”, comentó, tranquilo ante su permanente consideración en La Roja.

“Espero seguir aportando, siempre es un orgullo jugar por la selección. Sirve para descomprimir, pero en lo personal espero seguir haciéndolo bien y en lo grupal es bueno quedar con buenas sensaciones”, planteó.

Fabián Hormazábal y su momento en la U de Chile

El lateral abordó con calma su renovación de contrato. “Sí, estoy feliz desde el día en que llegué y espero seguir haciéndolo como vengo”, comentó, sin tampoco complicarse ante posibles ofertas a fin de año.

“Vamos a ver qué es lo que pasa, estoy enfocado en la U, se viene el campeonato y copa”, planteó quien no podrá jugar el lunes, ante Palestino, por suspensión.

Sin embargo, el apetito es grande en torno a lo que queda para el jugador de 29 años, más aún pensando en Copa Sudamericana. “Obviamente, somos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos lograr. Esperamos hacerlo lo mejor posible”, cerró Fabián Hormazábal.

