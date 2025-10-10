Poco ánimo por la selección: La Roja llevó menos público al amistoso con Perú que la UC a su partido con Ñublense

La Roja, dirigida por Sebastián Miranda, y Perú se enfrentan en el Bicentenario de La Florida en un partido amistoso que refleja una triste realidad del fútbol chileno.

Las estimaciones del equipo de ADN Deportes, presente en el estadio, indican que, aproximadamente, 6 mil personas asistieron a ver a la selección nacional, cifra bastante baja.

La escasa afluencia de hinchas refleja el descuido que se ha dado al deporte en el país, y hay un dato cercano que demuestra que, cuando se trabaja por el bien del fútbol, la gente responde.

Ayer, en el duelo entre Universidad Católica y Ñublense por el Campeonato Nacional, al Claro Arena asistieron 15.718 espectadores, cifra que se ha vuelto habitual desde la inauguración del recinto.

En partidos con apenas 24 horas de diferencia, un club del fútbol chileno logró llevar más gente al estadio que La Roja en plena fecha FIFA.