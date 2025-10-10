;

Poco ánimo por la selección: La Roja llevó menos público al amistoso con Perú que la UC a su partido con Ñublense

Se estiman cerca de 6 mil personas en el Bicentenario de La Florida.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JAVIER TORRES

La Roja, dirigida por Sebastián Miranda, y Perú se enfrentan en el Bicentenario de La Florida en un partido amistoso que refleja una triste realidad del fútbol chileno.

Las estimaciones del equipo de ADN Deportes, presente en el estadio, indican que, aproximadamente, 6 mil personas asistieron a ver a la selección nacional, cifra bastante baja.

La escasa afluencia de hinchas refleja el descuido que se ha dado al deporte en el país, y hay un dato cercano que demuestra que, cuando se trabaja por el bien del fútbol, la gente responde.

Revisa también

ADN

Ayer, en el duelo entre Universidad Católica y Ñublense por el Campeonato Nacional, al Claro Arena asistieron 15.718 espectadores, cifra que se ha vuelto habitual desde la inauguración del recinto.

En partidos con apenas 24 horas de diferencia, un club del fútbol chileno logró llevar más gente al estadio que La Roja en plena fecha FIFA.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad