ANFP convoca a Consejo de Presidentes para concretar el acuerdo con TNT Sports y reformar la Supercopa / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este viernes, la ANFP realizó una citación oficial a los clubes del fútbol chileno para el desarrollo de un nuevo Consejo de Presidentes este lunes 13 de octubre.

Entre los principales aspectos a discutir está el acuerdo con TNT Sports para poner fin al juicio por partidos pendientes entre 2019 y 2020.

Sin embargo, otro de los temas que llaman la atención, según información de ADN Deportes, es que se votará una modificación al reglamento de la Supercopa Chilena.

Al respecto, imitando a la Supercopa de España, la idea es ampliar la cantidad de partidos, incorporando al subcampeón de la Copa Chile y también a quien finalice segundo en la Primera División.

Si así fuera como está el desarrollo del fútbol chileno, los equipos a disputar la Supercopa Chilena desde 2026 serían Coquimbo y la UC, primero y segundo del Campeonato Nacional, contra Huachipato y La Serena o Limache, los únicos que siguen con vida en la Copa Chile.

Todo dependerá de lo que resuelva el Consejo de Presidentes este lunes 13 de octubre.