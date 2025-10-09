Chile y Perú se miden en La Florida por un nuevo amistoso internacional

¿El inicio de un nuevo proceso, o el cierre de otro para el olvido? Eso es lo que se preguntan los hinchas de Chile y Perú, quienes se enfrentarán este viernes en un nuevo amistoso internacional en La Florida.

Chilenos e incaicos están eliminados del Mundial 2026, por lo que ambas federaciones trabajan en lo que será el nuevo proceso de cara a la Copa del Mundo 2030.

Para ello, Chile contará otra vez con una nómina plagada de jugadores jóvenes y de quienes han tomado el relevo definitivo de la ya extinta “generación dorada”, a tal punto, que el ‘equipo de todos’ contará con tres jugadores del plantel de Nico Córdova que fracasó estrepitosamente en el Mundial Sub 20.

La Roja y Perú se miden este viernes en el Estadio Bicentenario La Florida, desde las 20:00 horas, y será transmisión de ADN Deportes.

Chile vs. Perú, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Chile y Perú, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Viernes 10 de octubre

EN VIVO | Chile 0-1 Perú | Estadio Bicentenario La Florida

Goles: 0-1; 40′ César Inga (PER)