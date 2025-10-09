;

EN VIVO. Otra vez de contra lo pierde Chile: Perú toma ventaja sobre La Roja en La Florida

La Roja se verá las caras con los del Rimac en La Florida. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Chile y Perú se miden en La Florida por un nuevo amistoso internacional

¿El inicio de un nuevo proceso, o el cierre de otro para el olvido? Eso es lo que se preguntan los hinchas de Chile y Perú, quienes se enfrentarán este viernes en un nuevo amistoso internacional en La Florida.

Chilenos e incaicos están eliminados del Mundial 2026, por lo que ambas federaciones trabajan en lo que será el nuevo proceso de cara a la Copa del Mundo 2030.

Para ello, Chile contará otra vez con una nómina plagada de jugadores jóvenes y de quienes han tomado el relevo definitivo de la ya extinta “generación dorada”, a tal punto, que el ‘equipo de todos’ contará con tres jugadores del plantel de Nico Córdova que fracasó estrepitosamente en el Mundial Sub 20.

La Roja y Perú se miden este viernes en el Estadio Bicentenario La Florida, desde las 20:00 horas, y será transmisión de ADN Deportes.

Chile vs. Perú, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Chile y Perú, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Recuerda que toda la acción del fútbol chileno lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 10 de octubre

  • EN VIVOChile 0-1 Perú Estadio Bicentenario La Florida

Goles: 0-1; 40′ César Inga (PER)

