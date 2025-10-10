Este fin de semana se celebrará el Ruidosa Fest 2025, uno de los eventos más esperados de los últimos meses en la que podremos disfrutar de una parrilla de artistas muy variada.

Grandes y chicos se verán representados con importantes exponentes femeninas, ya sea con una carrera consagrada o en una fuerte etapa inicial.

Dos de ellas son Milena Warthon y Nekki, ambas exponentes jóvenes que representan con fuerza un mensaje de lucha por la diversidad cultural. En conversación con Ciudadano ADN, remarcaron lo relevante de esta instancia.

La invitada peruana destacó esta instancia en la que se comparten “muchos valores y muchas luchas”, además de poder exponer el trabajo de cada una que va más allá de lo que se ve en el escenario.

“Uno quiere usar las redes sociales para contar sobre el trabajo, la lucha contra el machismo, el racismo. Pero no es mucha gente que te quiere escuchar”, reflexionó, valorando que en un escenario como el de Ruidosa “la gente sabe para qué está viniendo y va a querer escucharnos tal y como somos”.

Por su parte, la joven representante nacional expresó su emoción y felicidad por formar parte de este evento: “Me siento súper honrada de estar en un festival con nombres tan increíbles, con mujeres tan increíbles”.

Asimismo, respecto a su lucha y posición dentro de la escena, hizo hincapié en el orgullo de ser “una mujer afrochilena en estos escenario grandes. La afrochilenidad es un tema que no se habla y hay que empezar a hablar”.

Bajo este contexto, se pone énfasis en un mensaje de diversidad, sobre todo en un momento donde la discriminación y ha tomado un tono más “violento”.

Junto a esto, se quiere reafirmar un espacio muy importante para el arte, donde Ruidosa Fest pone el foco en la representación femenina con mucha diversidad.

De esta manera, se entrelaza un mensaje social con sentido y lucha, de la mano de la exposición artística de cada cantante.

Aún quedan entradas disponibles para el Ruidosa Fest, que se desarrollará los días sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Parque O’Higgins. Revisa detalles y compra AQUÍ.