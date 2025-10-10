;

Festival Ladera Sur 2025: estos son los artistas y speakers que se presentarán en el Parque Santa Rosa de Apoquindo

El evento, que busca mezclar la música con el cuidado de la naturaleza, contará, como todos los años, con grandes exponentes musicales y expertos en medioambiente.

Alejandro Basulto

Festival Ladera Sur 2025: estos son los artistas y speakers que se presentarán en el Parque Santa Rosa de Apoquindo

El Festival Ladera Sur 2025 regresa al Parque Santa Rosa de Apoquindo, en Las Condes, con una propuesta que reunirá música, sostenibilidad, medioambiente, ciencia y arte.

En su cuarta edición, el evento se consolida como el encuentro más grande de Latinoamérica en torno a la conexión entre cultura y naturaleza, ofreciendo actividades para todas las edades y una variada programación musical.

La apertura será el viernes 28 de noviembre, con los ritmos electrónicos de Bruno Borlone & C-Funk (Los Tetas) y Nova Materia, dúo chileno-francés compuesto por Eduardo Henríquez (ex Pánico) y Caroline Chaspoul, quienes mezclan sonidos experimentales con materiales orgánicos.

Revisa también:

ADN

El sábado 29 destacará por su ambiente familiar. Subirán al escenario Mazapán, íconos de la música infantil, y Los Fi, grupo teatral que combina percusión y humor. También se presentarán Quique Neira, exvocalista de Gondwana, y Gepe, quien celebra los 20 años de su álbum debut Gepinto.

El cierre será el domingo 30, con el grupo infantil Otra Otra, liderado por Elisa Zulueta y Pablo Ilabaca (Chancho en Piedra, 31 Minutos). La reconocida Ana Tijoux pondrá el broche final con su potente mensaje social y musical.

Más de 120 speakers internacionales formarán parte del encuentro, entre ellos la oceanógrafa Sylvia Earle, el banquero Joan Melé, la científica Giuliana Furci, el fotógrafo Jaime Rojo y el experto en delfines Fernando Trujillo.

El festival contará además con más de 90 ONG ambientales y 150 emprendimientos sustentables. Las entradas estarán disponibles desde el 10 de octubre a las 10:00 horas en Ticketmaster.cl, con descuentos para clientes Bci y vecinos de Las Condes.

ADN

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad