Festival Ladera Sur 2025: estos son los artistas y speakers que se presentarán en el Parque Santa Rosa de Apoquindo
El evento, que busca mezclar la música con el cuidado de la naturaleza, contará, como todos los años, con grandes exponentes musicales y expertos en medioambiente.
El Festival Ladera Sur 2025 regresa al Parque Santa Rosa de Apoquindo, en Las Condes, con una propuesta que reunirá música, sostenibilidad, medioambiente, ciencia y arte.
En su cuarta edición, el evento se consolida como el encuentro más grande de Latinoamérica en torno a la conexión entre cultura y naturaleza, ofreciendo actividades para todas las edades y una variada programación musical.
La apertura será el viernes 28 de noviembre, con los ritmos electrónicos de Bruno Borlone & C-Funk (Los Tetas) y Nova Materia, dúo chileno-francés compuesto por Eduardo Henríquez (ex Pánico) y Caroline Chaspoul, quienes mezclan sonidos experimentales con materiales orgánicos.
Revisa también:
El sábado 29 destacará por su ambiente familiar. Subirán al escenario Mazapán, íconos de la música infantil, y Los Fi, grupo teatral que combina percusión y humor. También se presentarán Quique Neira, exvocalista de Gondwana, y Gepe, quien celebra los 20 años de su álbum debut Gepinto.
El cierre será el domingo 30, con el grupo infantil Otra Otra, liderado por Elisa Zulueta y Pablo Ilabaca (Chancho en Piedra, 31 Minutos). La reconocida Ana Tijoux pondrá el broche final con su potente mensaje social y musical.
Más de 120 speakers internacionales formarán parte del encuentro, entre ellos la oceanógrafa Sylvia Earle, el banquero Joan Melé, la científica Giuliana Furci, el fotógrafo Jaime Rojo y el experto en delfines Fernando Trujillo.
El festival contará además con más de 90 ONG ambientales y 150 emprendimientos sustentables. Las entradas estarán disponibles desde el 10 de octubre a las 10:00 horas en Ticketmaster.cl, con descuentos para clientes Bci y vecinos de Las Condes.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.