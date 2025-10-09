Este 11 y 12 de octubre, el Parque O’Higgins se transformará en el epicentro de la música y la cultura femenina con Ruidosa Fest 2025, un festival que busca visibilizar y celebrar el talento de mujeres chilenas y latinoamericanas.

Así lo destacó Francisca Valenzuela, líder del evento, en conversación con ADN: “Ruidosa va a suceder aquí… es una instancia contundente para todos y para todas, única en la región”, señaló.

Agencia Uno Ampliar

La cantante enfatizó que el festival no solo ofrecerá música en vivo de ella, sino también DJs, paneles de conversación con destacadas exponentes de distintas industrias, desde Pamela Díaz, hasta deportistas como Natalia Duco, pasando por el humor de Ploma Salas y Pamela Leiva.

Además, habrá una feria de industrias sociales y emprendimientos, creando un espacio comunitario y colectivo donde los asistentes podrán disfrutar, conocer nuevo talento y escuchar a artistas que admiran, incluyendo a Myriam Hernández, Cami, Javiera Mena, Princesa Alba, Paula Rivas y la propia Valenzuela.

El festival busca también abordar la falta de representación femenina en la música, recordando que apenas el 20% de los artistas en festivales latinoamericanos son mujeres, y menos del 1% encabezan los carteles. “Es una instancia para visibilizar su talento y contribuir a la industria que queremos construir”, afirmó Valenzuela.

Line-up

El line-up del evento incluye a Mon Laferte, Myriam Hernández, Javiera Mena, Villano Antillano, Ms Nina, Nicole, Princesa Alba, Akriila, Supernova, Catalina y las Bordonas de Oro, entre otros.

Las actividades se desarrollarán en dos escenarios, junto a espacios como Ruidosa Market, donde participarán emprendimientos y ONG, y la Picá Ruidosa, con foodtrucks variados. También habrá talleres de cerámica y hilados, galerías biográficas, activaciones de marcas, puntos instagrameables y zonas de descanso.

La apertura de puertas será a las 11:00 horas, con ingreso por Av. Rondizzoni, mientras que los shows comienzan a las 12:00 horas. La organización recomienda el uso del Metro (Estación Rondizzoni, L2) para facilitar el acceso.