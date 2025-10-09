;

VIDEO. Francisca Valenzuela da puntapié inicial a Ruidosa Fest 2025: “Busca celebrar y visibilizar la diversidad del talento femenino”

Los días 11 y 12 de octubre, el Parque O’Higgins se convertirá en el punto central de la música y la cultura femenina con un evento dedicado a poner en primer plano y celebrar el talento de mujeres chilenas y de toda Latinoamérica.

Nelson Quiroz

Paloma Cárdenas

Agencia Uno

Agencia Uno

Este 11 y 12 de octubre, el Parque O’Higgins se transformará en el epicentro de la música y la cultura femenina con Ruidosa Fest 2025, un festival que busca visibilizar y celebrar el talento de mujeres chilenas y latinoamericanas.

Así lo destacó Francisca Valenzuela, líder del evento, en conversación con ADN: “Ruidosa va a suceder aquí… es una instancia contundente para todos y para todas, única en la región”, señaló.

ADN

Agencia Uno

La cantante enfatizó que el festival no solo ofrecerá música en vivo de ella, sino también DJs, paneles de conversación con destacadas exponentes de distintas industrias, desde Pamela Díaz, hasta deportistas como Natalia Duco, pasando por el humor de Ploma Salas y Pamela Leiva.

Revisa también

ADN

Además, habrá una feria de industrias sociales y emprendimientos, creando un espacio comunitario y colectivo donde los asistentes podrán disfrutar, conocer nuevo talento y escuchar a artistas que admiran, incluyendo a Myriam Hernández, Cami, Javiera Mena, Princesa Alba, Paula Rivas y la propia Valenzuela.

El festival busca también abordar la falta de representación femenina en la música, recordando que apenas el 20% de los artistas en festivales latinoamericanos son mujeres, y menos del 1% encabezan los carteles. “Es una instancia para visibilizar su talento y contribuir a la industria que queremos construir”, afirmó Valenzuela.

Line-up

El line-up del evento incluye a Mon Laferte, Myriam Hernández, Javiera Mena, Villano Antillano, Ms Nina, Nicole, Princesa Alba, Akriila, Supernova, Catalina y las Bordonas de Oro, entre otros.

Las actividades se desarrollarán en dos escenarios, junto a espacios como Ruidosa Market, donde participarán emprendimientos y ONG, y la Picá Ruidosa, con foodtrucks variados. También habrá talleres de cerámica y hilados, galerías biográficas, activaciones de marcas, puntos instagrameables y zonas de descanso.

La apertura de puertas será a las 11:00 horas, con ingreso por Av. Rondizzoni, mientras que los shows comienzan a las 12:00 horas. La organización recomienda el uso del Metro (Estación Rondizzoni, L2) para facilitar el acceso.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad