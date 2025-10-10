La muerte de Miguel Ángel Russo tiene al mundo del fútbol completamente conmocionado, aunque eso no significa que la industria deba detenerse.

Sin duda, uno de los más afectados por el fallecimiento del histórico entrenador es su hijo Ignacio, futbolista de Tigre en la Primera División de Argentina, quien este viernes volvió a las canchas para rendirle homenaje a su padre.

La imagen fue profundamente emotiva desde el primer momento. Su equipo enfrentaba a Newell’s Old Boys, clásico rival de Rosario Central, club donde “Miguelo” cosechó algunos de los mayores éxitos de su carrera, y el ambiente fue de total respeto.

Durante el minuto de silencio, todas las miradas se posaron en Ignacio, quien no pudo contener la emoción y rompió en llanto, abrazado por sus compañeros.

EMOCIÓN A FLOR DE PIEL: Nacho Russo, conmovido en el minuto de silencio por la muerte de su padre en la previa de Newell's vs. Tigre por la fecha 12 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/YzSt8qjpfr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Ya con el partido en juego, Ignacio Russo anotó la apertura de la cuenta y en su festejo volvió a desbordarse de emoción. Además, mostró un nuevo tatuaje con una de las frases más recordadas de su padre: “Todo se cura con amor”.