;

VIDEOS. Lágrimas, gol y palabras al cielo: hijo de Miguel Ángel Russo rinde emotivo homenaje en cancha a su padre

Ignacio Russo jugó con Tigre ante Newell’s Old Boys y su profesionalismo conmovió a todo el mundo.

Javier Catalán

Fotos: @catigreoficial

Fotos: @catigreoficial

La muerte de Miguel Ángel Russo tiene al mundo del fútbol completamente conmocionado, aunque eso no significa que la industria deba detenerse.

Sin duda, uno de los más afectados por el fallecimiento del histórico entrenador es su hijo Ignacio, futbolista de Tigre en la Primera División de Argentina, quien este viernes volvió a las canchas para rendirle homenaje a su padre.

Revisa también:

ADN

La imagen fue profundamente emotiva desde el primer momento. Su equipo enfrentaba a Newell’s Old Boys, clásico rival de Rosario Central, club donde “Miguelo” cosechó algunos de los mayores éxitos de su carrera, y el ambiente fue de total respeto.

Durante el minuto de silencio, todas las miradas se posaron en Ignacio, quien no pudo contener la emoción y rompió en llanto, abrazado por sus compañeros.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Ya con el partido en juego, Ignacio Russo anotó la apertura de la cuenta y en su festejo volvió a desbordarse de emoción. Además, mostró un nuevo tatuaje con una de las frases más recordadas de su padre: “Todo se cura con amor”.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad