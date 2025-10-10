Gabriel Suazo fue el capitán de La Roja en el amistoso que ganaron ante Perú este viernes en La Florida. El lateral se ha consolidado como uno de los líderes de la selección chilena en el nuevo proceso con miras al Mundial 2030, y así lo analizó en zona mixta.

“Siempre es lindo ganar, ayuda a la confianza, por más que sea un amistoso. Estamos felices por la forma de jugar, por salir a ganar en la cancha que sea y por los muchachos que vienen dando sus primeros pasos en la selección; están demostrando que pueden competir”, dijo el formado en Colo Colo.

“Estamos a disposición de Córdova y Miranda al 100%. Hicimos viajes largos para ponernos a disposición, en un partido que quizás no era el más atractivo para la mayoría, pero aquí vinimos y quisimos demostrar que queremos competir”, agregó sobre el ambiente que se vive en este inicio de nuevo proyecto.

En esa misma línea, aseguró que “somos los primeros que queremos estar en el Mundial. Estoy convencido de que, con la forma en que se está trabajando y con el cuerpo técnico presente, vamos a estar mucho más cerca de ir a una Copa del Mundo”.

Al ser consultado sobre cómo se siente con la jineta de capitán, fue claro. “Sigo siendo la misma persona, no cambio por llevar el brazalete. Soy así en mi casa, en Sevilla y en la selección; es mi forma de ser, son los valores que me inculcaron mis padres y los llevo donde sea”, resaltó.

Gabriel Suazo y un posible regreso de Alexis Sánchez a La Roja

“Va más allá de si él quiere o no. Estoy seguro de que quiere venir, siempre está a disposición, pero eso pasa por el cuerpo técnico; escapa de las manos de él o las mías”, comentó sobre un posible último baile del tocopillano con Chile.

Además, también se refirió a la posible llegada de Manuel Pellegrini al banco de La Roja. “Si toma la selección, no cabe duda de que es un tremendo entrenador y lo ha demostrado en todas partes donde ha estado. Eso será decisión de la gerencia; nosotros nos preocupamos de rendir dentro de la cancha”, sentenció Suazo.