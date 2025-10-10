Este viernes por la noche, la Selección Chilena de Fútbol regresó a las canchas tras su dolorosa eliminación del Mundial 2026: se midió ante Perú en el Bicentenario La Florida, el cual terminó ganando ajustadamente por 2-1.

Tras el pitazo final, llegó el momento de los análisis y uno de ellos estuvo en palabras del entrenador interno de La Roja, Sebastián Miranda.

“La importancia de ganar era muy relevante por el hecho de que hace mucho rato no se ganaba, que no hacíamos goles, entonces era para poder ratificar el rendimiento de los jugadores”, partió indicando en conferencia de prensa.

El adiestrador de la Sub 17, agregó que “los jugadores interpretaron el partido de buena manera, el equipo generó muchas ocasiones de gol, pudimos concretar y eso tuvo premio, el equipo no aflojó hasta el final y eso habla del convencimiento que tienen los jugadores”, sostuvo.

El ex Universidad de Chile insistió en que “era fundamental ganar para el estado anímico de los jugadores, lo habíamos hablado en la semana, lo importante que era el partido. Hicimos un esfuerzo todos los días y prueba de ello fueron los jugadores que llegaron con molestias, pero hicieron el esfuerzo para estar igual”.

“No es fácil levantar a un grupo después de quedar eliminados de un Mundial y tener un partido como el de hoy, con la intensidad que lo jugaron, con el compromiso que lo hicieron, habla muy bien del plantel”, complementó Miranda.

Sobre lo que viene, Miranda aseveró que “el proyecto está enfocado en la clasificación al 2030, pero también que en las selecciones menores podamos disputar más mundiales. Si viene un técnico nuevo, nosotros estamos preparando a jugadores que puedan estar para el próximo proceso mundial. Lo de ahora es potenciar jugadores, irlos preparando para lo que viene que es la Copa América y las siguientes Eliminatorias”, indicó.

“Primero agradecer el tremendo apoyo que recibió la selección durante el Mundial Sub 20. El mensaje que le podemos entregar, es que estamos trabajando día a día para poder generar más instancias como estas, que nuestros jóvenes futbolistas sean protagonistas, que se pueda clasificar más seguido a mundiales”, cerró Sebastián Miranda.