Tras furor por 31 Minutos: estos son los Tiny Desk más vistos de la historia (y los chilenos con más vistas)

Desde su publicación el 6 de octubre de 2025, el Tiny Desk Concert de 31 Minutos se ha convertido en un fenómeno viral que ha remecido la escena musical chilena.

El video ya acumula casi 6 millones de visualizaciones y más de 800 mil “me gusta”, posicionándose como el Tiny Desk más visto de un artista chileno.

Este logro cobra aún más relevancia si se considera que la popularidad mundial del formato incluye hits como el de Dua Lipa, cuya sesión ostenta el récord histórico con más de 130 millones de vistas.

Lo que distingue al episodio de 31 Minutos no es solo su éxito numérico, sino cómo reinterpretó la estética íntima del formato adaptándola con humor, crítica social y personajes queridos por varias generaciones.

Los Tiny más vistos

Además de 31 minutos, el formato Tiny Desk ha dejado registros memorables que se convirtieron en verdaderos fenómenos globales.

Entre ellos destaca la sesión de Jorja Smith (2018), la séptima más vista en YouTube, con 44 millones de reproducciones. BTS alcanzó 66 millones de reproducciones con una versión grabada en Seúl ubicándose en sexto lugar.

Mientras que C. Tangana, con su “comida familiar” en Madrid (2021), acumula 71 millones de vistas gracias a una puesta en escena que fusionó identidad cultural y estética global, ubicándolo en le quinto puesto.

También sobresalió la colaboración entre Sting y Shaggy (2019), que con 87 millones de visitas probó la eficacia de mezclar estilos como el reggae y el pop con una química innegable, llegando al cuarto puesto.

El podio lo completan actuaciones que marcaron la historia del formato. Anderson .Paak & The Free Nationals (2016) convirtieron la intimidad del set en un espectáculo de energía y groove, sumando más de 118 millones de visualizaciones, dejándolos en el puesto número 3.

Por su parte, Mac Miller protagonizó en 2018 una de las sesiones más emotivas, publicada poco antes de su fallecimiento, que hoy acumula 137 millones y funciona como homenaje al artista, siengo ela segunda más vista.

Finalmente, Dua Lipa encabeza el ranking con su Tiny Desk (Home) de 2020, que alcanzó 142 millones de vistas.

Los chilenos más vistos

En el ámbito nacional, Mon Laferte encabeza el listado de los chilenos más visto, con su Tiny Desk junto a Juanes, que ya llega a los 21 millones de reproducciones, mientras que en solitario ya alcanza los 8,6 millones de vistas.

Rubio, en tanto, quien estreno su sesión pocos días antes que 31 Minutos, ya cuenta con casi 200 mil visualizaciones.