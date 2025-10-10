;

VIDEO. Violenta encerrona en Las Condes: víctima fue golpeada y arrastrada por una banda de delincuentes armados

Al menos cinco antisociales emboscaron al conductor y huyeron con su vehículo de alta gama.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Durante la noche del jueves, un violento asalto se registró en la comuna de Las Condes, región Metropolitana, donde un hombre fue despojado a golpes de su vehículo.

En concreto, en calles Gertrudis Echeñique con Napoleón, comuna de Las Condes, un grupo de cinco delincuentes armados emboscó a un conductor que había salido desde los estacionamientos de un edificio residencial.

De acuerdo con información policial, los asaltantes lo golpearon con puños y pies, lo arrastraron varios metros y huyeron en su vehículo BMW, avaluado en cerca de 18 millones de pesos, junto con pertenencias personales.

En el lugar fue abandonado el automóvil en el que se movilizaban los delincuentes, un Mercedes Benz con encargo por robo en Quilicura, sustraído el pasado miércoles.

El caso está siendo investigado por la Brigada de Robos Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), que ya cuenta con registros de cámaras de televigilancia que muestran el actuar de la banda.

