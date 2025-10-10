Durante su charla con Los Tenores, Carlos Caszely analizó diversos temas del deporte chileno, también apuntando al presente de Colo Colo.

Al respecto, el “Rey del Metro Cuadrado” apuntó en torno a la situación de Arturo Vidal, que se abrió a la posibilidad de dejar el club en 2026.

“Cada jugador es el único que puede decidir cuándo se retira. No hay médico, dirigente, nada. El jugador es el que tiene que tomar la decisión de saber cuándo irse”, recalcó Carlos Caszely, recordando que todavía tiene vínculo contractual con el “Cacique” hasta diciembre de 2026.

“Tiene contrato y hay que respetarlo. Arturo no le puso una pistola al dirigente para que lo contrataran. Lo fueron a buscar, lo trajeron, por lo que hay que respetar el contrato, para bien o para mal”, planteó el exdelantero, que analizó también el presente futbolístico del “Rey Arturo”.

“El año pasado fue muy bueno, este malo. Contra Iquique jugó muy bien, pero claro, es un equipo malo. Si le ponen una marca a Vidal, desaparece Colo Colo. Él tiene que manejar los hilos desde atrás, la técnica no la ha perdido, pero sí le ponen a alguien al frente, difícil”, reflexionó Carlos Caszely en Los Tenores.