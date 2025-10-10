Este viernes, en Los Tenores, nuestros panelistas recibieron en los estudios al histórico exdelantero Carlos Caszely, que este fin de semana cumplirá 40 años desde su retiro del fútbol profesional.

“El Rey del Metro Cuadrado”, siempre mordaz, analizó de manera dura el presente del balompié nacional, sobre todo tras lo ocurrido en el Mundial Sub 20.

“He hablado con seis clubes, están emputecidos con Córdova porque dice que el trabajo es malo. Él trabajó dos años, de lunes a viernes, y les pasa los jugadores a veces. Se están reuniendo para mandar una carta a la Federación, él trabajó dos años con esta selección y no vimos ningún cambio”, dijo, crítico de las decisiones del DT de La Roja juvenil.

“No sé lo que es métricas, nadie me ha sabido explicar. Si no soy técnico, no puedo hablar (...) Vicente Álvarez ha jugado con 200 personas y lo mete a jugar con 40.000 personas y es normal que haya presión, miedo. A Rossel lo pone de 9 y es segundo punta, él no sale a buscar y se perdió. Dijo que jugaron bien los tres partidos y el primero lo ganó por dos errores del arquero. ¿Será tanta la soberbia de Córdova o de verdad cree que lo hicieron bien?“, criticó, duro respecto de la gestión directiva.

“No existe el consejo de presidentes, es el consejo de dueños. Me dicen que llegan por el pago de la televisión y no existe absolutamente nada más”, planteó Carlos Caszely, escéptico respecto de la chance de que Manuel Pellegrini pueda dirigir a la selección adulta.

“Es mi percepción. Pellegrini es un hombre demasiado inteligente como para venir a la selección. No vino con Salah, que es su amigo. Él puede trabajar en Europa porque lo respetan pero en Chile no. Al segundo partido que le vaya bien, con el trabajo que él hace, que es más lento de lo normal, no le va a ir bien en Chile”, cerró en Los Tenores.