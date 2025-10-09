;

VIDEO. “Vieja de mierd...”: Natalia “Arenita” Rodríguez y Laura Bozzo protagonizan feroz polémica en “El Internado”

El nuevo reality de cocina de Mega ya dio inicio a sus grabaciones en Perú.

Alejandro Basulto

El Internado, Mega

El Internado, Mega

A solo días del esperado estreno de El Internado, nuevo reality show de Mega que debutará el lunes 13 de octubre, ya se encendieron las alarmas por una fuerte pelea protagonizada por Natalia “Arenita” Rodríguez y la conductora peruana Laura Bozzo.

En los adelantos emitidos por el canal, ambas figuras aparecen discutiendo con dureza durante una de las actividades del programa. “¡ALTO IMPACTO! ¿Qué habrá hecho enojar tanto a la ‘reina de los pokemones’? En un adelanto completamente exclusivo de El Internado, Arenita y Laura Bozzo se enfrascaron en una fuerte discusión donde se dijeron de todo”, señala una publicación en Instagram.

ADN

Durante el tenso intercambio, se escucha a la exintegrante de Yingo decir: “No has aprendido nada en los 90 años que ya tienes. Eres una vieja de mierda”, mientras que la presentadora televisiva peruana se levanta y responde molesta: “A mí no me vas a insultar. Me voy”.

El conflicto rápidamente generó expectación entre los seguidores del espacio, que promete intensas jornadas de convivencia, desafíos y enfrentamientos.

El formato contará con Tonka Tomicic en la animación principal, mientras que el equipo de jueces estará integrado por Yann Yvin, Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne. Además, Tita Ureta y Joaquín Méndez asumirán las actividades diarias, y Fran García-Huidobro será la encargada de moderar los cara a cara entre los participantes.

Desde su llegada al encierro, Laura Bozzo ya había anticipado que su presencia no pasaría inadvertida. “¿Están preparados para mí?”, dijo apenas descendió del automóvil que la llevó al recinto, marcando el tono de lo que se viene en este encierro que promete alto voltaje televisivo.

