Querida actriz de “Romané” recupera terreno tras 25 años de litigio: fue tomado por familia

Después de más de dos décadas de espera, Luz Jiménez, recordada por su papel de Mama Pasca en Romané, logró recuperar un terreno que había adquirido en Chiloé tras las grabaciones de La Fiera en el año 2000.

La actriz de 90 años compró el predio ubicado en el sector San José, comuna de Castro, en la región de Los Lagos, luego de su participación en la exitosa teleserie de TVN, pero años más tarde descubrió que el sitio había sido ocupado por una familia.

“Ella ocupó ese sitio años después, yo lo compré y lo tenía ahí guardado, estaba cercado y yo pensaba que estaba todo correcto. Un día voy a mirar el sitio y me encuentro con una casa roja de madera y una señora ahí muy tranquila que me dijo que todo estaba en regla, y que a ella le habían dado subsidio para esto", relató a SoyChile.

“No era tan fácil decirle que se fuera, además, ella reclamaba que el terreno era de su familia”, añadió. Tras ello, mencionó que “lo he pasado muy mal con esto, sinceramente. Piensa que llevo más de 25 años pagando bienes raíces, cuatro veces al año. Nunca quise dejar de pagarlo, porque dije: a lo mejor lo recupero”.

El proceso judicial se extendió varios años, pero tanto el Juzgado Civil de Castro como la Corte de Apelaciones de Puerto Montt fallaron finalmente a su favor, ordenando la restitución del terreno.

Sobre esta resolución, la intérprete expresó: “Hace un tiempo atrás, diría que hace más de un mes, me llegó una escritura en que dice que el juez me favoreció (...) Esto me causa muchísima sorpresa. Esto es una muy buena noticia”.

Aun así, Luz Jiménez reconoció que el proceso aún no concluye completamente. “En un momento pensé que esto era caso perdido para mí, con eso digo todo. Ahora habrá que ver qué es lo que sigue”.