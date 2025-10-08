;

VIDEO. “Ay, no, me mató”: Daniela Muñoz recibió inusual propuesta amorosa en medio de despacho en “Contigo en la Mañana”

La periodista quedó anonadada tras que un joven de 23, que estaba siendo fiscalizado, se le confesara.

Un momento lleno de sorpresa y humor protagonizó Daniela Muñoz, periodista de 31 años del matinal Contigo en la Mañana, durante un despacho realizado la mañana de este miércoles en el límite entre La Granja y San Ramón.

Mientras la comunicadora cubría una fiscalización vehicular, un joven de 23 años se acercó y la sorprendió con una romántica confesión que dejó sin palabras a todos los presentes. “Yo la amo a usted (...) Con solo verla me alegra el día. No es de noche y usted es una estrella que anda en la calle”, expresó el enamorado frente a las cámaras, provocando carcajadas entre el equipo del programa.

Ay, no, pero qué nervios, me mató”, comentó la notera visiblemente ruborizada. Lejos de incomodarse, la periodista tomó la situación con simpatía y accedió a tomarse una fotografía con su admirador, quien confesó estar muy nervioso.

Yo a usted la amo de verdad, pero con todo respeto (...) Desde que la conocí la sigo en Instagram y todo (...) La vi bailando cuando se puso a bailar (...) Deslumbra belleza, alegría y todo”, agregó el joven. La profesional no pudo evitar reír nerviosamente ante la escena y reconoció: “Es que nunca se me habían declarado así”.

El joven también contó que su encuentro no fue casual: “La verdad, íbamos pasando, pero la vimos a usted y quisimos que nos fiscalizaran. Yo lo pedí a los chiquillos, ‘quédense, quédense’. Yo quería verla, de verdad, me encanta”.

Antes de despedirse, el admirador cerró su romántico momento con un último cumplido y una invitación: “Usted tiene una energía muy linda, lo máximo. Usted se merece lo mejor, le deseo la mejor (...) ¿A usted le gusta carretear, bacilar? Sígame po. Yo la invito”.

