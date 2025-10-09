;

Uno tiene orden de detención pendiente: seis detenidos dejó el amistoso entre Colo Colo y Puerto Montt

Para garantizar la seguridad del encuentro deportivo, Carabineros dispuso de un operativo especial con más de 200 efectivos.

Daniel Ramírez

@dpmchile / Camilo Santana / Juan Bastidas

@dpmchile / Camilo Santana / Juan Bastidas

Seis personas detenidas dejó el partido amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt disputado anoche, en el estadio Chinquihue, donde el cuadro sureño se impuso por 2-1.

Según informó Carabineros, tres sujetos fueron detenidos por posesión de fuegos artificiales, uno por daños simples, uno por desacato y uno por una orden de detención pendiente.

Para garantizar la seguridad del encuentro deportivo, la institución dispuso de un operativo especial con más de 200 efectivos, que reforzó al personal de la Séptima Comisaría de Mirasol. El operativo también contó con efectivos de Control de Orden Público (COP) de las zonas Los Lagos y La Araucanía, además de distintas unidades de la Prefectura Llanquihue.

Asimismo, Carabineros realizó por este servicio 737 controles a personas y 198 controles vehiculares, cursando 25 infracciones por Ley de Tránsito. Además, se cursaron 44 infracciones por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, y se realizaron dos denuncias por infracción a la Ley 20.000 y una por accionar fuegos artificiales.

El balance fue calificado como positivo por la institución, destacando que no se registraron mayores incidentes y que se logró asegurar la llegada, traslados y estadía de Colo Colo en la ciudad, así como el perímetro del recinto deportivo, la ubicación y la seguridad del público al interior del estadio.

