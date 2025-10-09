“Yo no sé si quería ser campeón con La Roja Sub 20 en el Mundial 2007… La vida es más que ganar”

Mathías Vidangossy fue una de las figuras de la selección chilena que consiguió el tercer lugar en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007. A 18 años de aquel logro, el habilidoso mediocampista recordó su participación con La Roja en la Copa de Mundo juvenil y lanzó una potente confesión.

“Yo no sé si quería ser campeón con la Sub 20 en el Mundial 2007, pero disfruté todos los partidos, los entrenamientos, toda esa época la disfruté un montón, sin el pensamiento de querer ser campeón”, reconoció Vidangossy en diálogo con TNT Sports.

“Yo sabía que tenía compañeros muy competitivos y sentía que me subía al barco que ellos estaban llevando. Yo ayudaba a empujar, haciendo lo que más me gustaba que era jugar a la pelota”, agregó el exfutbolista, cuyo último club en Chile fue Curicó Unido.

En la misma línea, el formado en Unión Española hizo una reflexión sobre cómo llevó su carrera en el fútbol: “Yo no quería ganar, quería jugar nomás. Siento que la vida me llevó a un camino donde dices ‘yo solamente quiero jugar y quiero entretenerme jugando’. La vida es más que ganar. Es enamorarte del proceso y ver hasta dónde te lleva el proceso. Generalmente nos enseñan que la meta es lo primero, pero no, la meta es después y primero está el proceso. Hay que disfrutar el proceso”.

“Siento que hoy en día estoy en una parte de mi vida donde puedo disfrutar el proceso, y quizás antes no. Y no porque esté mal, sino porque no tenía el conocimiento para darme cuenta de que había que disfrutar el proceso”, añadió el volante de 38 años.

Por último, Mathías Vidangossy valoró su presente en México jugando la Kings League, la liga de fútbol 7 donde los presidentes de los equipos son futbolistas y streamers famosos. “Me hizo reconectar con la niñez, con el poder jugar sin seguir tantas reglas, porque hoy en día el fútbol tiene más reglas. Yo no quería eso y apareció la Kings League, que es un formato nuevo, te pagan, y siento que me pude adaptar bien”, concluyó.