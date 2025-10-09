;

VIDEO. Terror en Metro Cumming: video muestra llegada del atacante en bicicleta y momentos de pánico tras el tiroteo

El incidente, ocurrido alrededor de las 07:40 horas, y quedó captado el instante en que el agresor arriba al sitio del ataque.

Nelson Quiroz

Isidora Henríquez

ADN

ADN

Un violento episodio se registró la mañana de este jueves en el acceso de la estación de Metro Cumming, en Santiago Centro, cuando un hombre fue baleado a plena hora punta.

El hecho, ocurrido cerca de las 07:40 horas, quedó registrado en un video que muestra el momento exacto en que el atacante llega al lugar en bicicleta.

ADN

ADN

En las imágenes se observa cómo el individuo, vestido con ropa gris, se aproxima hasta el acceso ubicado en calle Catedral, desciende del vehículo y extrae un arma de fuego.

Instantes después, dispara en al menos cinco ocasiones contra su víctima, desatando el pánico entre los transeúntes y pasajeros que a esa hora se dirigían al Metro.

Revisa también

ADN

El hombre herido fue trasladado de urgencia a la Posta Central, donde permanece bajo observación médica. Por ahora, su identidad no ha sido revelada, aunque se confirmó que sufrió lesiones de carácter reservado.

Carabineros desplegó un operativo en el sector y analiza las cámaras de seguridad del Metro y del entorno para establecer la ruta de escape del agresor, quien huyó en dirección desconocida tras el ataque.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad