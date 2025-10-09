Un violento episodio se registró la mañana de este jueves en el acceso de la estación de Metro Cumming, en Santiago Centro, cuando un hombre fue baleado a plena hora punta.

El hecho, ocurrido cerca de las 07:40 horas, quedó registrado en un video que muestra el momento exacto en que el atacante llega al lugar en bicicleta.

En las imágenes se observa cómo el individuo, vestido con ropa gris, se aproxima hasta el acceso ubicado en calle Catedral, desciende del vehículo y extrae un arma de fuego.

Instantes después, dispara en al menos cinco ocasiones contra su víctima, desatando el pánico entre los transeúntes y pasajeros que a esa hora se dirigían al Metro.

El hombre herido fue trasladado de urgencia a la Posta Central, donde permanece bajo observación médica. Por ahora, su identidad no ha sido revelada, aunque se confirmó que sufrió lesiones de carácter reservado.

Carabineros desplegó un operativo en el sector y analiza las cámaras de seguridad del Metro y del entorno para establecer la ruta de escape del agresor, quien huyó en dirección desconocida tras el ataque.