Denuncian inacción: familia de Julia Chuñil pide cambio de fiscalía a once meses de su desaparición

Pidieron que la investigación sea asumida por persecutores de Aysén, luego de que el caso fuera declarado secreto.

Cristóbal Álvarez

Rodrigo Aguilera

Captura de Facebook

Captura de Facebook

Durante la jornada del pasado miércoles, se realizaron diversas manifestaciones en el país al cumplirse once meses desde la desaparición de Julia Chuñil, mujer mapuche de 73 años, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Su familia y la abogada Karina Riquelme acusaron falta de diligencia y discriminación por parte de la Fiscalía de Los Ríos, además de solicitar el cambio de la causa a otra región.

La abogada querellante sostuvo que “las instituciones del Estado no han amparado a la familia víctima” y apuntó directamente al fiscal nacional, Ángel Valencia.

“Aún habiendo solicitado en numerosas oportunidades una reunión, no se ha obtenido ninguna respuesta. Eso da cuenta de una falta de seriedad y respeto a las víctimas, una discriminación, porque en otro tipo de casos el fiscal nacional viaja a visitarlas”, afirmó.

“Intentaron montarle un caso”

El hijo de la desaparecida, Pablo San Martín Chuñil, aseguró que ni la Fiscalía ni la Policía han investigado a los verdaderos responsables.

Siempre nos han tenido como sospechosos y no como víctimas. Han ido varias veces a la casa de mi hermana a investigar y hasta intentaron montarle un caso, diciendo que mi mamá salió de ahí. Es terrible lo que estamos pasando”, relató.

Desde la defensa insistieron en que la investigación sea asumida por fiscales de Aysén, debido a la desconfianza hacia los persecutores de Los Ríos, La Araucanía y el Biobío, donde —según Riquelme— los casos relacionados con el conflicto mapuche no se abordan con imparcialidad.

La abogada adelantó que evalúan acciones legales, luego de que la causa fuera declarada de alta complejidad y bajo secreto.

