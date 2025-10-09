Hombre es baleado en acceso de estación de Metro de Santiago: atacante armado llegó en bicicleta

Durante la mañana de este jueves, un hombre fue baleado en el acceso de la estación de Metro Cumming, correspondiente a la Línea 5.

Según información entregada por Carabineros, el atacante llegó armado y a bordo de una bicicleta a la estación ubicada en calle Catedral a eso de las 07:40 horas.

Por motivos que se investigan, el desconocido sacó el arma y percutó, a lo menos, cinco disparos, los que hirieron a la víctima.

El hombre baleado fue trasladado hasta la Posta Central, donde está siendo atendido.

En tanto, Carabineros se encuentra indagando el ataque para dar con el pistolero que hirió a bala a otro hombre.