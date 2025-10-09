Hombre es baleado en acceso de estación de Metro de Santiago: atacante armado llegó en bicicleta
Carabineros se encuentra indagando el ataque.
Durante la mañana de este jueves, un hombre fue baleado en el acceso de la estación de Metro Cumming, correspondiente a la Línea 5.
Según información entregada por Carabineros, el atacante llegó armado y a bordo de una bicicleta a la estación ubicada en calle Catedral a eso de las 07:40 horas.
Por motivos que se investigan, el desconocido sacó el arma y percutó, a lo menos, cinco disparos, los que hirieron a la víctima.
El hombre baleado fue trasladado hasta la Posta Central, donde está siendo atendido.
En tanto, Carabineros se encuentra indagando el ataque para dar con el pistolero que hirió a bala a otro hombre.
