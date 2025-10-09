Desalojo de la toma Dignidad: dirigenta acusa que a “nadie” se le otorgó el subsidio de arriendo

Fue a primera hora de este jueves cuando la Municipalidad de La Florida y Carabineros dieron inicio al procedimiento de desalojo de la toma Dignidad, el cual se viene preparando desde diciembre de 2024.

En detalle, 194 familias deben irse del terreno municipal –631 personas en total–, por lo que al lugar llegó un amplio despliegue policial , que incluye la presencia de carros lanzaguas y lanzagases.

En medio del operativo, María Carimán, dirigenta de la etapa 6 de la toma Dignidad, se acercó a los medios de comunicación para acusar que no se otorgaron las ayudas comprometidas.

“Nadie lo tiene”

“La primera lista son 192, y son 50 personas que tienen subsidio, supuestamente, porque el subsidio no lo hemos visto . El subsidio de arriendo nadie lo tiene”, expresó.

Al respecto, desde la Municipalidad de La Florida informaron que se entregaron 52 subsidios de arriendo por un año, con la condición de que debían irse del lugar al 1 de octubre. Y aquellos que no lo recibieron es porque no cumplieron con dicho requisito.