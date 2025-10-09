Senadora es sometida a cirugía tras detección de cáncer de mama: es la tercera parlamentaria diagnosticada en este periodo

La senadora María José Gatica (RN) informó que fue intervenida quirúrgicamente luego de que una mamografía reciente arrojara resultados preocupantes, convirtiéndose en la tercera parlamentaria en 2024 en revelar que padece cáncer, tras Paula Labra y Mercedes Bulnes.

“Hace unas semanas me hice una mamografía y, lamentablemente, el resultado no fue el esperado. Hoy he sido intervenida quirúrgicamente y, aunque el camino por delante puede ser desafiante, mis esperanzas están puestas en Dios”, escribió Gatica en sus redes sociales.

Durante su recuperación, la senadora permanecerá con licencia médica, aunque aseguró que, “en la medida de lo posible seguiré pendiente de todos sus encargos y proyectos”.

Además, hizo un llamado a la prevención: “Por favor, no olviden hacerse la mamografía. La prevención y la detección temprana son fundamentales para la salud”.

Gatica agradeció el apoyo recibido y pidió a la ciudadanía, amigos y colegas que la tengan presente en sus oraciones.