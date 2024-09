Tras filtración de audio: mujeres RN critican dichos de candidato a gobernador UDI contra senadora María José Gatica

Este martes, tras filtrarse un audio donde Omar Sabat, candidato de Chile Vamos para gobernador de Los Ríos, asegura que no bajará su candidatura pese a que enfrentará a la justicia por conducir en estado de ebriedad, generó una serie de críticas en la UDI y Renovación Nacional (RN).

En el audio, el también exalcalde de Valdivia se refirió en duros términos a la senadora María José Gatica (RN), quien emplazó el pasado lunes a la directiva de la UDI a reevaluar la candidatura de Sabat, según consignó La Tercera.

“No me bajo ni cagando”

“No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueás de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, afirmó Sabat en el audio.

En respuesta, la senadora Gatica recordó que la Ley Emilia, que impulsaron sus padres después de perderla en un accidente, tenía apenas 9 meses. “Eso tiene que generar conciencia, a los que estamos en política se nos exige un estándar mayor”, indicó.

Asimismo, desde el Estamento de Mujeres de RN rechazaron los dichos del candidato a gobernador UDI y llamaron a la directiva gremialista a condenar sus palabras. “No toleraremos que un candidato a las próximas elecciones se refiera de manera despectiva y ataque a la senadora de nuestro partido, María José Gatica”, señalaron.

“Instamos a la directiva de la UDI a condenar y rechazar estos dichos de Sabat a la brevedad”, señala el texto firmado por Giannina González, vicepresidenta de RN y encargada nacional de RN Mujeres.