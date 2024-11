Muere diputada Mercedes Bulnes a los 74 años: se encontraba afectada por un cáncer

Este viernes 22 de noviembre se informó el fallecimiento de la diputada del Frente Amplio, Mercedes Bulnes, a los 74 años, quien desde mayo se encontraba afectada con cáncer.

La información fue confirmada por la bancada del Frente Amplio, golpeando duramente al mundo de la política chilena.

La parlamentaria informó a finales del mes de mayo su diagnóstico de cáncer. “Hoy quiero compartir con todos ustedes algo muy personal. Se me diagnosticó un cáncer. Esto quiere decir que voy a tener que enfrentar la quimioterapia, como he enfrentado tantas cosas difíciles en mi vida, junto a mi marido”, señaló en dicha oportunidad la diputada.

“No es el primer desafío que he enfrentado en mi vida. No es el peor. Y ciertamente voy a salir adelante”, agregó.

En tanto, según consigna La Tercera, Mercedes Bulnes será velada en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago.