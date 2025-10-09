Un insólito error en el Registro Civil generó indignación luego de que un hombre denunciara que su hija, de nacionalidad dominicana, recibió su cédula de identidad con la nacionalidad “china”.

El hecho ocurrió en la oficina de Tobalaba, donde la joven tramitó su primera cédula para extranjeros el pasado 9 de julio.

Según relató el padre, Beato Liriano, en conversación con T13, la confusión se hizo evidente recién cuando revisó el documento.

“Yo le pido la foto para enviársela a una persona con la que va a trabajar y me dice que hay un error. Me confundí porque en la mía dice chilena, pero esta tiene ‘CHN’, y cuando ella va al Registro Civil le dicen que no, no es chilena, es china”, explicó.

Revisar cuidadosamente

El hombre sostuvo que el error podría deberse a la apariencia de su hija: “En la foto aparece que es medio achinadita, digo yo, y digo que por eso a lo mejor no chequearon el documento”.

Error carnet / Foto T13 Ampliar

Por su parte, el Registro Civil reconoció el fallo y aseguró en un comunicado que la cédula será “despachada a la oficina correspondiente durante este jueves, garantizando así la correcta emisión del documento”, según Radio BioBio.

Además, instó a la ciudadanía a revisar cuidadosamente sus documentos antes de retirarlos, y aclaró que “si se detecta algún error, el documento se devuelve a la fábrica para su corrección”.

El caso ha reabierto el debate sobre posibles sesgos y prejuicios en los procesos administrativos, especialmente hacia personas migrantes en Chile.