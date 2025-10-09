;

FOTO. Joven recibió carnet y figuraba con nacionalidad china por la “forma de sus ojos”: Registro Civil admite equivocación

El padre de la afectada acusó que el error podría deberse a que su hija es “achinadita”, mientras el organismo comprometió la pronta entrega del nuevo documento.

Martín Neut

Nuevo carnet de identidad

Nuevo carnet de identidad / VICTOR HUENANTE

Un insólito error en el Registro Civil generó indignación luego de que un hombre denunciara que su hija, de nacionalidad dominicana, recibió su cédula de identidad con la nacionalidad “china”.

El hecho ocurrió en la oficina de Tobalaba, donde la joven tramitó su primera cédula para extranjeros el pasado 9 de julio.

Revisa también:

ADN

Según relató el padre, Beato Liriano, en conversación con T13, la confusión se hizo evidente recién cuando revisó el documento.

“Yo le pido la foto para enviársela a una persona con la que va a trabajar y me dice que hay un error. Me confundí porque en la mía dice chilena, pero esta tiene ‘CHN’, y cuando ella va al Registro Civil le dicen que no, no es chilena, es china”, explicó.

Revisar cuidadosamente

El hombre sostuvo que el error podría deberse a la apariencia de su hija: “En la foto aparece que es medio achinadita, digo yo, y digo que por eso a lo mejor no chequearon el documento”.

ADN

Error carnet / Foto T13

Por su parte, el Registro Civil reconoció el fallo y aseguró en un comunicado que la cédula será “despachada a la oficina correspondiente durante este jueves, garantizando así la correcta emisión del documento”, según Radio BioBio.

Además, instó a la ciudadanía a revisar cuidadosamente sus documentos antes de retirarlos, y aclaró que “si se detecta algún error, el documento se devuelve a la fábrica para su corrección”.

El caso ha reabierto el debate sobre posibles sesgos y prejuicios en los procesos administrativos, especialmente hacia personas migrantes en Chile.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad