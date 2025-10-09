Renuncia director del SAG a solicitud del Gobierno: estos son los motivos por los que se pidió su salida
Se trata de José Guajardo Reyes, quien asumió el cargo el 1 de agosto de 2023. Desde el Ejecutivo ya dieron a conocer al director subrogante.
El Ministerio de Agricultura informó que se solicitó la renuncia del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), José Guajardo Reyes, quien a partir de este miércoles se encuentra desvinculado del cargo.
En un comunicado, la cartera explicó que “la decisión se adoptó tras un análisis de la gestión del Servicio y responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG”.
También “asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales”, añadió.
Director subrogante
Óscar Camacho, actual jefe de la División de Control de Fronteras, asumirá como director subrogante tras la renuncia de José Guajardo Reyes, quien había iniciado en el cargo el 1 de agosto de 2023.
La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, explicó que “este cambio busca fortalecer la conducción del SAG para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola”.
Cabe destacar que La Tercera consignó que Guajardo milita en la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), al igual que el exministro de Agricultura. Esteban Valenzuela, quien salió del gobierno luego de la decisión del partido de inscribir una lista paralela para las elecciones parlamentarias.
