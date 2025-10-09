Renuncia director del SAG a solicitud del Gobierno: estos son los motivos por los que se pidió su salida

El Ministerio de Agricultura informó que se solicitó la renuncia del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), José Guajardo Reyes, quien a partir de este miércoles se encuentra desvinculado del cargo.

En un comunicado, la cartera explicó que “la decisión se adoptó tras un análisis de la gestión del Servicio y responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG”.

También “asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales”, añadió.

Director subrogante

Óscar Camacho, actual jefe de la División de Control de Fronteras, asumirá como director subrogante tras la renuncia de José Guajardo Reyes, quien había iniciado en el cargo el 1 de agosto de 2023.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, explicó que “este cambio busca fortalecer la conducción del SAG para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola”.