Desalojo de la toma Dignidad: dirigenta acusa que a “nadie” se le otorgó el subsidio de arriendo

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, conversó durante esta jornada con ADN Hoy de diversos temas, entre ellos, las críticas de José Antonio Kast y a los últimos dichos de Carolina Tohá.

Los dardos del candidato republicano en contra del Gobierno se dan luego de que el Presidente Boric anunciara una reforma constitucional para desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera sin que tenga que ser renovado en el Congreso.

Sobre esto, Kast tildó al Ejecutivo como el Gobierno “más fracasado en materia de control migratorio”.

Elizalde le respondió al candidato de extrema derecha, señalando que “esa afirmación no corresponde a la realidad”.

“Si uno analiza las cifras en lo que respecta a migración irregular, y particularmente al ingreso por pasos no habilitados, el peor año fue el año 2021, antes de que asumiera el presidente Boric”, agregó.

También se refirió a las constantes respuestas por parte del Ejecutivo a los candidatos presidenciales, principalmente a José Antonio Kast. “Si se pretenden instalar fake news o mentiras, lo que corresponde es que estas se aclaren”, dijo.

“Bienvenido al debate democrático sobre la base de la verdad, de datos veraces, porque eso permite que podamos tener un debate con altura y que las decisiones que se tomen estén pensadas en lo que es mejor para el país”, complementó Elizalde.

En esa línea, el secretario de Estado declaró que “ha habido información que es claramente inexacta de distintos candidatos, y cada vez que así ha sido, y hemos sido interpelados, nosotros aclaramos. Eso forma parte del ejercicio de la libertad de expresión”.

Finalmente, el titular de Interior se refirió a los dichos de la exjefa de cartera, Carolina Tohá, quien sostuvo en un conversatorio realizado en París que la izquierda “le tiene alergia a la policía, al orden público”.

Al respecto, Elizalde afirmó que “nosotros (como gobierno) hemos trabajado desde el primer día por mejorar los estándares de seguridad del país, y hemos contado con respaldo amplio de parte del oficialismo".

“No hay ninguna votación en general que tenga unanimidad en cualquiera de los bloques (...) pero hemos construido mayoría sobre la base del diálogo democrático para avanzar en la agenda de seguridad, que es muy importante para el país", aseguró.

“Donde ponemos la palabra, ponemos las acciones. Porque hay algunos que hablan de seguridad, pero no hacen mucho”, prosiguió.

“Por eso es tan importante aprobar el lanzamiento del secreto bancario. En caso contrario, no vamos a poder ir tras los cabecillas del crimen organizado, muchos de los cuales están fuera del país con total impunidad, porque finalmente no tenemos herramientas para seguir la ruta del dinero de la delincuencia”, cerró el ministro.