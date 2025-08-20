Gobierno confirma salida de Esteban Valenzuela de Agricultura y subrogancia Alan Espinoza, subsecretario de la cartera

Este miércoles 20 de agosto, desde el Palacio de La Moneda se confirmó la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. La subrogancia quedó en manos del subsecretario Alan Espinoza, militante del Partido Socialista.

Según informaron fuentes en Palacio, no está previsto que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, entregue declaraciones por ahora. En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se encuentra en el Congreso en Valparaíso.

El Presidente de la República retornó a La Moneda tras su viaje a Chillán y trabaja en su oficina mientras se coordina el relevo en la cartera.

Según trascendidos, la renuncia del único representante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en el gabinete, se da luego de la decisión de su partido de inscribir una lista paralela para las elecciones parlamentarias.

Subrogancia en Agricultura

La conducción del Ministerio de Agricultura queda subrogada por Alan Espinoza, hasta ahora subsecretario de la cartera. La designación busca asegurar la continuidad operativa de las líneas de trabajo ministeriales mientras se resuelve la titularidad.

De acuerdo con la información recopilada, Valenzuela no es el único militante del FRVS presente en el Gobierno. También lo es el subsecretario de Ciencia, Cristián Cuevas, quien continúa en funciones. Desde ese ministerio señalaron que no hay cambios informados en esa cartera hasta el momento.