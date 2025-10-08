Presidente Boric anuncia reforma para desplegar a las FF. AA. en la frontera sin que tenga que ser renovado en el Congreso

En medio de su visita a la localidad fronteriza de Colchane, en el norte del país, el Presidente Gabriel Boric anunció que ingresará al Congreso una reforma constitucional que permitirá desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera sin necesidad de renovarlo cada 3 meses.

“En los próximos días presentaremos una reforma constitucional que nos permitirá, mediante decreto supremo y por el tiempo que se estime necesario, desplegar a nuestras Fuerzas Armadas de la frontera”, señaló el Mandatario.

“Las Fuerzas Armadas podrán así realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia, y colaborar con la PDI en zonas fronterizas, sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses por parte del Congreso”, complementó.

En esa línea, el Mandatario expresó que “esta reforma además incorpora nuevas herramientas para el Estado de Chile, en el esfuerzo continuo y compartido de mejorar el control de nuestras fronteras”.

Finalmente, el Presidente Boric declaró que “estoy seguro que tras este propósito podemos actuar unidos como nación y hacerlo con visión de Estado. Confío en que la tramitación de esta reforma constitucional en el Congreso Nacional sea expedita, que es lo que los chilenos y chilenas esperan”.

“Como gobierno no nos olvidamos que Chile se construyó en base a la migración, y por eso hay quienes entran de manera legal, regular, a trabajar y a aportar. Los valoramos, pero somos muy claros en decir que nuestro país hace respetar sus fronteras, y que no vamos a permitir ingresos irregulares ni fomentar ingresos irregulares o hacer invitaciones irresponsables que terminen en olas migratorias que finalmente terminan generando impactos en las comunidades de nuestro país", cerró.