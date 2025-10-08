;

Presidente Boric anuncia reforma para desplegar a las FF. AA. en la frontera sin que tenga que ser renovado en el Congreso

“No vamos a permitir ingresos irregulares ni fomentar ingresos irregulares o hacer invitaciones irresponsables que terminen en olas migratorias”, sostuvo el Mandatario.

Juan Castillo

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno

En medio de su visita a la localidad fronteriza de Colchane, en el norte del país, el Presidente Gabriel Boric anunció que ingresará al Congreso una reforma constitucional que permitirá desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera sin necesidad de renovarlo cada 3 meses.

“En los próximos días presentaremos una reforma constitucional que nos permitirá, mediante decreto supremo y por el tiempo que se estime necesario, desplegar a nuestras Fuerzas Armadas de la frontera”, señaló el Mandatario.

“Las Fuerzas Armadas podrán así realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia, y colaborar con la PDI en zonas fronterizas, sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses por parte del Congreso”, complementó.

Revisa también:

ADN

En esa línea, el Mandatario expresó que “esta reforma además incorpora nuevas herramientas para el Estado de Chile, en el esfuerzo continuo y compartido de mejorar el control de nuestras fronteras”.

Finalmente, el Presidente Boric declaró que “estoy seguro que tras este propósito podemos actuar unidos como nación y hacerlo con visión de Estado. Confío en que la tramitación de esta reforma constitucional en el Congreso Nacional sea expedita, que es lo que los chilenos y chilenas esperan”.

“Como gobierno no nos olvidamos que Chile se construyó en base a la migración, y por eso hay quienes entran de manera legal, regular, a trabajar y a aportar. Los valoramos, pero somos muy claros en decir que nuestro país hace respetar sus fronteras, y que no vamos a permitir ingresos irregulares ni fomentar ingresos irregulares o hacer invitaciones irresponsables que terminen en olas migratorias que finalmente terminan generando impactos en las comunidades de nuestro país", cerró.

