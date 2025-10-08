Matthei marca contrastes con Kast: “Basta de ‘derechita cobarde’, llegar a acuerdos no es rendirse ni ceder frente al comunismo”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, profundizó su distancia con José Antonio Kast y marcó un contraste de estilos: priorizar gestión y acuerdos por sobre la confrontación ideológica. “Lo que la gente quiere es que los problemas se resuelvan. Sin tanta ideología… hacer una buena gestión”, dijo a Radio ADN, ejemplificando con reducir las esperas en cáncer y reactivar el empleo.

La abanderada defendió su disposición histórica a apoyar buenas políticas vengan “de un gobierno de la Concertación” o no, y subrayó que su campaña reúne equipos con trayectoria estatal para “partir corriendo desde el primer día”.

En esa línea, advirtió que no comparte la descalificación entre derechas cuando hay acuerdos: “No me tilden de cobarde, de ‘derechita cobarde’, de que te cediste frente a los comunistas… cuando tú llegas a un acuerdo”.

Consultada por una eventual coordinación con Kast en segunda vuelta, en el contexto que da como favorito al candidato Republicano, Matthei evitó compromisos: “Veremos. Es demasiado temprano”. Recalcó coincidencias acotadas en seguridad, pero insistió en las diferencias de ejecución: “Se necesita gente que conozca el Estado… para recuperar la confianza de los chilenos”.

Matthei remató con un mensaje de tolerancia política como definición de estilo y, nuevamente, una crítica indirecta al tono republicano: “Para mí, una persona que piensa distinto no es ni cobarde, ni vendido, ni entreguista… tiene derecho a pensar distinto”. Según dijo, ese enfoque explica por qué como alcaldesa logró votaciones unánimes en el Concejo municipal de Providencia: “Las cosas se solucionan bien y en forma duradera cuando no pasas a llevar al que piensa distinto”.