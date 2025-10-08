;

Matthei marca contrastes con Kast: “Basta de ‘derechita cobarde’, llegar a acuerdos no es rendirse ni ceder frente al comunismo”

La candidata de Chile Vamos dijo además que es “demasiado temprano” para definir acuerdos con Republicanos de cara a una segunda vuelta presidencial.

Mario Vergara

Diana Copa

Evelyn Matthei - José Antonio Kast

Evelyn Matthei - José Antonio Kast

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, profundizó su distancia con José Antonio Kast y marcó un contraste de estilos: priorizar gestión y acuerdos por sobre la confrontación ideológica. “Lo que la gente quiere es que los problemas se resuelvan. Sin tanta ideología… hacer una buena gestión”, dijo a Radio ADN, ejemplificando con reducir las esperas en cáncer y reactivar el empleo.

La abanderada defendió su disposición histórica a apoyar buenas políticas vengan “de un gobierno de la Concertación” o no, y subrayó que su campaña reúne equipos con trayectoria estatal para “partir corriendo desde el primer día”.

Matthei en conversación con ADN

00:27

En esa línea, advirtió que no comparte la descalificación entre derechas cuando hay acuerdos: “No me tilden de cobarde, de ‘derechita cobarde’, de que te cediste frente a los comunistas… cuando tú llegas a un acuerdo”.

ADN

Consultada por una eventual coordinación con Kast en segunda vuelta, en el contexto que da como favorito al candidato Republicano, Matthei evitó compromisos: “Veremos. Es demasiado temprano”. Recalcó coincidencias acotadas en seguridad, pero insistió en las diferencias de ejecución: “Se necesita gente que conozca el Estado… para recuperar la confianza de los chilenos”.

Matthei sobre eventual acuerdo con Kast

02:42

Matthei remató con un mensaje de tolerancia política como definición de estilo y, nuevamente, una crítica indirecta al tono republicano: “Para mí, una persona que piensa distinto no es ni cobarde, ni vendido, ni entreguistatiene derecho a pensar distinto”. Según dijo, ese enfoque explica por qué como alcaldesa logró votaciones unánimes en el Concejo municipal de Providencia: “Las cosas se solucionan bien y en forma duradera cuando no pasas a llevar al que piensa distinto”.

