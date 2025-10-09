“Las canchas que tenemos hoy son al nivel de Europa”: la fórmula de Milad para convencer a Pellegrini de dirigir a La Roja / Fran Santiago

Pablo Milad recibe dardos por todas partes en torno a su gestión, con dos períodos que han llevado a la selección chilena adulta a quedar fuera de dos Copas del Mundo.

A eso se suman también críticas, considerando que los elencos juveniles no han tenido demasiadas actuaciones destacadas, incluyendo el Mundial Sub 20 en el país, y la gestión económica de la Federación de Fútbol.

“Ha sido una etapa muy complicada. Hemos tenido que asumir responsabilidades de directorios anteriores, con una ANFP desestructurada desde lo organizacional. En 2024 por fin tenemos un patrimonio positivo después de 20 años, son 9.800 millones de pesos (...) Desde la organización interna, control interno, hemos mejorado una barbaridad”, planteó en diálogo con The Clinic, apuntando a la necesidad de poner ojo a la formación.

“El 80% de las jugadoras que fueron al Mundial Sub 17 Femenino de la India en 2022 ya no juegan. Ahí es donde los clubes están al déficit. No se puede esperar tener una “Generación Dorada” sin trabajo", dijo, apuntando a soluciones también a corto plazo.

“Estamos viendo con el Ministerio de Educación si los clubes pueden hacerse cargo de los internados. Va de la mano también con la reestructuración de INAF, mejorando los cursos online y hacer que haya entrenadores en todo Chile”, reflexionó.

Milad y el futuro de La Roja

Al momento de proyectar lo que vendrá para la selección chilena, no quiso descartar ningún nombre, pero sí reparó en uno: Manuel Pellegrini.

“Manuel es un gran profesional, ha demostrado con creces que es el mejor técnico de Chile. Tengo mucho respeto por él, sería un halago que viniera. Tengo una relación cordial, amena y deferente con él. Es una decisión de él, acá tiene las puertas abiertas siempre”, dijo, planteando que hay elementos como para convencerlo.

“De lo que era el entorno de la selección, la infraestructura que tenemos es de primer nivel. Pinto Durán se ha renovado completo, está el Complejo José Sulantay. Es un ambiente laboral según los requerimientos de alto estándar. No tenemos los complejos de Europa, pero las canchas que tenemos hoy son al nivel de Europa”, remarcó, aludiendo también a los 3 millones de dólares con los cuales dispondrán de la nueva infraestructura en Quilin.

¿Alcanzará para seducir al “Ingeniero”? “Me gustaría hablar con él y preguntarle qué es lo que quiere. Sería bueno saber lo que quiere para el futuro (...) La decisión final no la tomo yo, es una comisión con el gerente deportivo, el staff y asesores externos”, planteó, abordando también la chance de que Iván Zamorano pueda ser gerente de selecciones a futuro.

“Tiene vasta experiencia. Es un buen nombre, tenemos una relación muy estrecha. Cuando la Sub 20 jugó con Qatar en Madrid, él fue a darle una charla a los chicos”, concluyó Pablo Milad.