Universidad de Chile se despidió este jueves de la Copa Libertadores Femenina 2025, luego de sufrir una derrota por 0-2 ante Deportivo Cali en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina, por la última fecha del Grupo D.

Las dirigidas por Cristóbal Jiménez llegaron al partido con la obligación de ganar luego de empatar en sus dos primeras presentaciones. Sin embargo, no pudieron superar al elenco colombiano y quedaron eliminadas tempranamente del certamen.

La apertura del marcador por parte del conjunto cafetero llegó rápidamente por medio de Melanin Aponzá (7′). La delantera aprovechó un grave error en la salida de la portera Oriana Cristancho y empujó el balón debajo del arco de las azules para poner el 1-0.

Aunque la U estuvo cerca de igualar el marcador en el segundo tiempo con un tiro libre que dio en el palo, Kelly Ibargüen (60′) se encargó de poner el 2-0 tras un remate desde la derecha que sorprendió a Cristancho y terminó por sepultar las opciones del cuadro chileno.

En los descuentos, las colombianas tuvieron la posibilidad de marcar la tercera cifra a través de Michelle Vásquez (90+3′). La atacante aprovechó un rebote dentro del área tras un nuevo error de la arquera azul y mandó el balón al fondo de las redes, pero la árbitra Daiane Muniz terminó anulando el tanto por una mano previa de la propia Vásquez.

Con esto, Universidad de Chile cerró su participación en el Grupo D en el último lugar con 2 puntos. Deportivo Cali lideró la zona con 7, mientras que Libertad avanzó como segundo con 3. Nacional, por su parte, quedó tercero y también fuera de competencia con 2 unidades.