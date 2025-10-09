;

VIDEOS. Fin del sueño azul: la U cae ante Deportivo Cali y es eliminada de la Copa Libertadores Femenina

Las dirigidas por Cristóbal Jiménez cerraron su participación en el último lugar del Grupo D.

Bastián Lizama

@udechilefem

@udechilefem

Universidad de Chile se despidió este jueves de la Copa Libertadores Femenina 2025, luego de sufrir una derrota por 0-2 ante Deportivo Cali en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina, por la última fecha del Grupo D.

Las dirigidas por Cristóbal Jiménez llegaron al partido con la obligación de ganar luego de empatar en sus dos primeras presentaciones. Sin embargo, no pudieron superar al elenco colombiano y quedaron eliminadas tempranamente del certamen.

Revisa también:

ADN

La apertura del marcador por parte del conjunto cafetero llegó rápidamente por medio de Melanin Aponzá (7′). La delantera aprovechó un grave error en la salida de la portera Oriana Cristancho y empujó el balón debajo del arco de las azules para poner el 1-0.

Aunque la U estuvo cerca de igualar el marcador en el segundo tiempo con un tiro libre que dio en el palo, Kelly Ibargüen (60′) se encargó de poner el 2-0 tras un remate desde la derecha que sorprendió a Cristancho y terminó por sepultar las opciones del cuadro chileno.

En los descuentos, las colombianas tuvieron la posibilidad de marcar la tercera cifra a través de Michelle Vásquez (90+3′). La atacante aprovechó un rebote dentro del área tras un nuevo error de la arquera azul y mandó el balón al fondo de las redes, pero la árbitra Daiane Muniz terminó anulando el tanto por una mano previa de la propia Vásquez.

Con esto, Universidad de Chile cerró su participación en el Grupo D en el último lugar con 2 puntos. Deportivo Cali lideró la zona con 7, mientras que Libertad avanzó como segundo con 3. Nacional, por su parte, quedó tercero y también fuera de competencia con 2 unidades.

Revisa los goles de la caída de la U ante Deportivo Cali

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad