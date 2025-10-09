El Mundial 2026 comienza a tomar forma: esta es la vigésima selección en clasificar a la Copa del Mundo
África define a sus últimos representantes a la cita planetaria.
Se siguen sellando los últimos cupos para la Copa del Mundo de 2026 en la presente fecha FIFA, donde este jueves, conocimos a otro representante de África.
Se trata de Argelia, que tras vencer a Somalia por 3-0 en las Eliminatorias Africanas, sacó la diferencia suficiente en su grupo para asegurar el primer puesto y con ello, su pasaje al Mundial.
Los autores de los goles de los “Zorros del Desierto” fueron la exfigura del Manchester City, Riyad Mahrez, y un doblete de Mohamed Amoura, delantero del Wolfsburgo de Alemania.
Con la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica, Argelia vuelve a una cita planetaria tras más de 10 años, siendo Brasil 2014 la última vez que participaron.
Con su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Argelia alcanzará su quinta participación en una Copa del Mundo, tras haber estado presente en 1982, 1986, 2010 y 2014. Su mejor actuación fue precisamente en Brasil 2014, cuando por primera y única vez logró superar la fase de grupos.
Revisa las 20 selecciones clasificadas para el Mundial 2026
- Canadá (anfitrión)
- México (anfitrión)
- EE.UU. (anfitrión)
- Japón (Asia)
- Nueva Zelanda (Oceanía)
- Irán (Asia)
- Argentina (Sudamérica)
- Uzbekistán (Asia)
- Corea del Sur (Asia)
- Jordania (Asia)
- Australia (Asia)
- Brasil (Sudamérica)
- Ecuador (Sudamérica)
- Uruguay (Sudamérica)
- Colombia (Sudamérica)
- Paraguay (Sudamérica)
- Marruecos (África)
- Túnez (África)
- Egipto (África)
- Argelia (África)
