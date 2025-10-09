El Mundial 2026 comienza a tomar forma: esta es la vigésima selección en clasificar a la Copa del Mundo

Se siguen sellando los últimos cupos para la Copa del Mundo de 2026 en la presente fecha FIFA, donde este jueves, conocimos a otro representante de África.

Se trata de Argelia, que tras vencer a Somalia por 3-0 en las Eliminatorias Africanas, sacó la diferencia suficiente en su grupo para asegurar el primer puesto y con ello, su pasaje al Mundial.

Los autores de los goles de los “Zorros del Desierto” fueron la exfigura del Manchester City, Riyad Mahrez, y un doblete de Mohamed Amoura, delantero del Wolfsburgo de Alemania.

Con la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica, Argelia vuelve a una cita planetaria tras más de 10 años, siendo Brasil 2014 la última vez que participaron.

Con su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Argelia alcanzará su quinta participación en una Copa del Mundo, tras haber estado presente en 1982, 1986, 2010 y 2014. Su mejor actuación fue precisamente en Brasil 2014, cuando por primera y única vez logró superar la fase de grupos.

