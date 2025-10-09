Milad avala el trabajo de Córdova tras el Mundial Sub 20: “Tiene una gran disposición para lo que decidamos el día de mañana” / Agencia Getty

A dos días de la eliminación de la selección chilena sub 20 en el Mundial, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, rompió su silencio para abordar el desarrollo del plantel nacional.

“La autocrítica está en los malos resultados. Me tocó generaciones en las que tenemos que hacer cambios, se verán paulatinamente con el tiempo, pero tenemos que tomar consciencia de nuestras debilidades. Tengo que asumir la responsabilidad, pero la situación futbolística de Chile es un problema de todos”, planteó en diálogo con The Clinic, destacando el desarrollo de la cita planetaria en el país.

“Para FIFA, somos los número 1 en organización de Mundiales en Sudamérica, pero uno tiene el sabor amargo de no haber seguido en una clasificación que, en el papel, no era tan difícil. No hemos tenido grandes observaciones”, comentó, apuntando ya con más dudas en torno a lo deportivo.

“Hay algo a fortalecer desde la formación, que es lo psicológico, la tolerancia a la frustración, aguantar la presión (...) El rendimiento estuvo dentro de los márgenes que uno esperaba, pero estaba la ilusión de que fuera más”, recalcó.

El futuro de Nicolás Córdova

Pablo Milad defendió el rol del entrenador de la sub 20, descartando su salida del fútbol formativo nacional.

“Se está trabajando bien en el fútbol formativo. Vamos bien encaminados. Córdova es un gran líder. Tenemos que mejorar mucho, hay consciencia de nuestras debilidades y se están transmitiendo a los clubes. Seguirá en su puesto. Tiene una gran disposición para lo que decidamos el día de mañana. Hay que darle tiempo al tiempo”, enfatizó, asegurando que no hubo presiones para que asumiera la selección adulta en paralelo a la preparación del Mundial Sub 20.

“Fue una decisión netamente personal. No podíamos traer un entrenador por dos fechas. Tiene una gran capacidad de trabajo. Me apuntan a mí, pero hemos tratado de hacer todo lo que debe hacer un dirigente. Hemos sido críticos con los clubes”, planteó, apuntando también a que hay sondeos por entrenadores de cara al proceso para el Mundial 2030.

“No hay prisa. Las clasificatorias probablemente empezarán en marzo de 2027. Estamos viendo entrenadores a través de la secretaría técnica”, cerró el presidente de la ANFP.