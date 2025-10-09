La UC se metió con todo en la pelea por el "Chile 2"

Este jueves por la noche, el Claro Arena vivió otra fiesta. La Universidad Católica se puso al día en el Campeonato Nacional, derrotó a Ñublense por la mínima y trepó en la clasificación general de la Liga de Primera.

Tras jugar su partido pendiente de la fecha 19, los ‘cruzados’ sumaron tres importantes puntos en el único objetivo que les queda en la temporada: conseguir el codiciado “Chile 2″ para la Copa Libertadores 2026.

Considerando que Coquimbo Unido está a las puertas de un inédito título, varios son los equipos que están peleando el segundo lugar de la tabla de posiciones, el cual dará pasajes directos para a fase grupal del torneo continental de clubes del próximo año.

Ahí es donde la Universidad Católica, con 42 puntos, quedó en la segunda posición, seguido por O’Higgins con 41 unidades y el Audax Italiano con 40 pts. Más atrás aparece la Universidad de Chile, que tiene 39 unidades y un partido pendiente ante Everton.

Si los azules ganan ese partido ante los ‘ruleteros’, desplazará a la UC a la tercera posición solo por diferencia de goles, pero teniendo en cuenta que dentro de los próximos días llegará un nuevo ‘Clásico Universitario’, esta vez en el Claro Arena.