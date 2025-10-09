;

FOTO. Universidad Católica es segunda: así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional tras el triunfo ‘cruzado’ ante Ñublense

Los ‘cruzados’ se estarían quedando con el “Chile 2″, pero falta que la U se ponga al día en el torneo.

Gonzalo Miranda

La UC se metió con todo en la pelea por el &quot;Chile 2&quot;

La UC se metió con todo en la pelea por el "Chile 2"

Este jueves por la noche, el Claro Arena vivió otra fiesta. La Universidad Católica se puso al día en el Campeonato Nacional, derrotó a Ñublense por la mínima y trepó en la clasificación general de la Liga de Primera.

Tras jugar su partido pendiente de la fecha 19, los ‘cruzados’ sumaron tres importantes puntos en el único objetivo que les queda en la temporada: conseguir el codiciado “Chile 2″ para la Copa Libertadores 2026.

Considerando que Coquimbo Unido está a las puertas de un inédito título, varios son los equipos que están peleando el segundo lugar de la tabla de posiciones, el cual dará pasajes directos para a fase grupal del torneo continental de clubes del próximo año.

Ahí es donde la Universidad Católica, con 42 puntos, quedó en la segunda posición, seguido por O’Higgins con 41 unidades y el Audax Italiano con 40 pts. Más atrás aparece la Universidad de Chile, que tiene 39 unidades y un partido pendiente ante Everton.

Si los azules ganan ese partido ante los ‘ruleteros’, desplazará a la UC a la tercera posición solo por diferencia de goles, pero teniendo en cuenta que dentro de los próximos días llegará un nuevo ‘Clásico Universitario’, esta vez en el Claro Arena.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad