“Te ilusionas al estar en esta posición”: Eduard Bello y el sueño de la UC de volver a la Copa Libertadores

La Universidad Católica está intratable desde la llegada de Daniel Garnero al banquillo, y hoy sumó su cuarta victoria consecutiva en el duelo pendiente que tenía con Ñublense.

La gran figura de la UC este jueves en el Claro Arena fue Eduard Bello, autor del único gol del partido. Una vez finalizado el encuentro, el venezolano conversó con la transmisión de TNT Sports y se refirió al gran momento que atraviesa el equipo.

“Hemos mantenido el invicto y las victorias. Quizás hoy no estuvimos tan prolijos, creo que fuimos muy imprecisos; el jugador de más no lo aprovechamos, pero estos son los partidos que se ganan con una pelota parada, y gracias a Dios pude aportar de esa forma”, señaló el atacante.

“En la semana lo practicamos. Cuando son más directos, los tiro yo, y cuando son más laterales, los ejecutan Jhojan Valencia o el ‘Cimbi’. Hay que seguir trabajándolo, porque en partidos difíciles como este te ayudan un montón”, comentó sobre su golazo de tiro libre.

Además, abordó la lucha que mantienen en la parte alta de la tabla por conseguir el Chile 2 de Copa Libertadores. “Te ilusionas al estar en esa posición y venir de triunfos consecutivos. Creo que, más allá de estar segundos, tenemos que mantener los pies sobre la tierra y no desenfocarnos de lo que venimos haciendo”, sentenció Bello.