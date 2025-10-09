;

VIDEO. Se quebró en vivo: exfigura de la U rompe en llanto al recordar a Miguel Ángel Russo

Cristian Traverso, quien coincidió con el técnico argentino durante su paso por los azules en 1996, no pudo contener las lágrimas al intentar hablar del DT.

Bastián Lizama

Captura @TyCSports

Captura @TyCSports

Cristian Traverso, exfutbolista de Boca Juniors y con destacado paso por Universidad de Chile, rompió en llanto mientras estaba en vivo al recordar a Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer.

El otrora defensor fue dirigido por el técnico argentino durante su paso por los azules en 1996. Juntos, además de conformar un gran equipo, llevaron al cuadro estudiantil a las semifinales de la Copa Libertadores de ese mismo año.

Por lo mismo, la muerte de su exentrenador no dejó indiferente a Traverso, quien hoy se desempeña como comentarista en TyC Sports. Ante las cámaras, el exjugador de la U intentó hablar de Russo, pero no pudo contener las lágrimas y se quebró en plena transmisión.

“Primero que nada, un saludo a la familia. Es bravo eh...“, alcanzó a decir el exfutbolista, quien rompió en llanto al instante.

Luego, el animador del programa tomó la palabra y explicó: “A Cristian lo dirigió Miguel en Chile, un equipazo bárbaro. Es increíble. Esto es lo que tiene Miguel Ángel Russo, que te llega de esta manera. Lo dejamos respirar a Cristian para cuando esté mejor”.

