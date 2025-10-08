Nueva selección saca pasajes al Mundial 2026: ya son 19 los países clasificados

El Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá ya comienza a tomar forma. Si bien aún falta para llegar a las 48 selecciones clasificadas, este miércoles se confirmó la presencia de un nuevo país en la Copa del Mundo.

Se trata de la selección de Egipto, que venció esta tarde por 3-0 a Yibuti y aseguró el primer lugar del Grupo A de las Eliminatorias Africanas con 23 puntos, a falta de una fecha para su término.

El gol de Ibrahim Adel (8′) y un doblete de Mohamed Salah (14′, 84′) le alcanzó a los “Faraones” para quedarse con los tres puntos y volverse inalcanzables en su zona, que tuvo a Burkina Faso y Sierra Leona como sus más cercanos perseguidores.

De esta manera, Egipto jugará el cuarto Mundial de su historia, tras sus actuaciones en 1934, 1990 y 2018. En total, suma siete partidos jugados en la cita planetaria, con dos empates y siete derrotas.

Cabe recordar que los primeros clasificados de África fueron Marruecos y Túnez. El seleccionado marroquí ganó con autoridad el Grupo E con 21 puntos, mientras que los tunecinos se quedaron con el Grupo H con 22 puntos.

Revisa las 19 selecciones clasificadas para el Mundial 2026