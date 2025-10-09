;

Aunque sigue en niveles “muy altos”: miedo a ser víctima de homicidio disminuye, según Paz Ciudadana

“Uno de cada cuatro chilenos siente que podría ser víctima de homicidio en los últimos 12 meses”, advirtió Daniel Johnson, director ejecutivo de la fundación.

Cristóbal Álvarez

Aunque sigue en niveles “muy altos”: miedo a ser víctima de homicidio disminuye, según Paz Ciudadana

Aunque sigue en niveles “muy altos”: miedo a ser víctima de homicidio disminuye, según Paz Ciudadana / VICTOR HUENANTE

Durante esta semana, el Índice Paz Ciudadana 2025 mostró una leve baja en el miedo a ser víctima de delitos graves, como homicidios o secuestros.

Según el informe, el 23,8% de las personas considera bastante o muy probable ser víctima de un homicidio, una disminución de 7,6 puntos porcentuales en comparación con el año pasado. En el caso del secuestro, el temor también retrocedió, pasando del 23,1% al 21,3%.

Revisa también:

ADN

El director ejecutivo de la fundación, Daniel Johnson, destacó que, pese a la caída, las cifras aún reflejan una preocupación significativa”.

“En los homicidios vemos que uno de cada cuatro chilenos declara que siente ser bastante o muy probable ser víctima de homicidio en los últimos 12 meses. Evidentemente, es una respuesta que se puede considerar de un nivel muy alto”, sostuvo.

El estudio también midió el temor general a sufrir un delito, indicador que llegó al 24,3%, manteniendo su tendencia a la baja frente al 27,7% de 2024 y al 0,5% de 2023.

“Si bien es más bajo que el año pasado, es uno de los cuatro valores más altos de toda la serie histórica”, agregó Johnson.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad