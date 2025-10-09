Aunque sigue en niveles “muy altos”: miedo a ser víctima de homicidio disminuye, según Paz Ciudadana

Durante esta semana, el Índice Paz Ciudadana 2025 mostró una leve baja en el miedo a ser víctima de delitos graves, como homicidios o secuestros.

Según el informe, el 23,8% de las personas considera bastante o muy probable ser víctima de un homicidio, una disminución de 7,6 puntos porcentuales en comparación con el año pasado. En el caso del secuestro, el temor también retrocedió, pasando del 23,1% al 21,3%.

El director ejecutivo de la fundación, Daniel Johnson, destacó que, pese a la caída, las cifras aún reflejan una “ preocupación significativa” .

“En los homicidios vemos que uno de cada cuatro chilenos declara que siente ser bastante o muy probable ser víctima de homicidio en los últimos 12 meses. Evidentemente, es una respuesta que se puede considerar de un nivel muy alto”, sostuvo.

El estudio también midió el temor general a sufrir un delito, indicador que llegó al 24,3%, manteniendo su tendencia a la baja frente al 27,7% de 2024 y al 0,5% de 2023.

“Si bien es más bajo que el año pasado, es uno de los cuatro valores más altos de toda la serie histórica”, agregó Johnson.