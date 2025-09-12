;

Homicidios en Chile: las horas y los días donde más se comenten asesinatos en el país

El Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la Fiscalía Nacional, entregó el informe de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, correspondientes al primer semestre de este año.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El análisis temporal del primer semestre de 2025 muestra que los fines de semana reúnen el 33,1% de las víctimas: 17,4% los sábados (89 casos) y 15,7% los domingos (80 casos). La distribución confirma que la violencia homicida se intensifica al cierre de la semana.

El informe de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile muestra que: Por horarios, la tarde-noche (18:00–23:59) concentró 31,9% de los homicidios (163 víctimas), mientras que la madrugada (00:00–05:59) alcanzó 29,2% (149 víctimas). En conjunto, estas franjas sumaron el 61,1% de los casos del período analizado.

Revisa también:

ADN

El patrón temporal dialoga con el lugar de ocurrencia: la vía pública sigue siendo el escenario más frecuente, con 55,4% de las víctimas en enero-junio de 2025, seguida por el domicilio particular (27,2%). Ambos porcentajes bajan levemente respecto de 2024.

En el contexto general, Chile cerró el semestre con 511 víctimas y una tasa de 2,5 por cada 100 mil habitantes, lo que supone una disminución de 13,8% frente a igual período de 2024 (tasa 2,9) y 74 víctimas menos en términos absolutos.

El propio informe recomienda interpretar con cautela las variaciones porcentuales en desagregaciones finas —como semanas o franjas horarias—, por el efecto de números pequeños, y privilegiar series anuales para comparaciones estructurales.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad