Homicidios en Chile: las horas y los días donde más se comenten asesinatos en el país

El análisis temporal del primer semestre de 2025 muestra que los fines de semana reúnen el 33,1% de las víctimas: 17,4% los sábados (89 casos) y 15,7% los domingos (80 casos). La distribución confirma que la violencia homicida se intensifica al cierre de la semana.

El informe de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile muestra que: Por horarios, la tarde-noche (18:00–23:59) concentró 31,9% de los homicidios (163 víctimas), mientras que la madrugada (00:00–05:59) alcanzó 29,2% (149 víctimas). En conjunto, estas franjas sumaron el 61,1% de los casos del período analizado.

El patrón temporal dialoga con el lugar de ocurrencia: la vía pública sigue siendo el escenario más frecuente, con 55,4% de las víctimas en enero-junio de 2025, seguida por el domicilio particular (27,2%). Ambos porcentajes bajan levemente respecto de 2024.

En el contexto general, Chile cerró el semestre con 511 víctimas y una tasa de 2,5 por cada 100 mil habitantes, lo que supone una disminución de 13,8% frente a igual período de 2024 (tasa 2,9) y 74 víctimas menos en términos absolutos.

El propio informe recomienda interpretar con cautela las variaciones porcentuales en desagregaciones finas —como semanas o franjas horarias—, por el efecto de números pequeños, y privilegiar series anuales para comparaciones estructurales.