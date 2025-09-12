Homicidios en Chile: las horas y los días donde más se comenten asesinatos en el país
El Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la Fiscalía Nacional, entregó el informe de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, correspondientes al primer semestre de este año.
El análisis temporal del primer semestre de 2025 muestra que los fines de semana reúnen el 33,1% de las víctimas: 17,4% los sábados (89 casos) y 15,7% los domingos (80 casos). La distribución confirma que la violencia homicida se intensifica al cierre de la semana.
El informe de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile muestra que: Por horarios, la tarde-noche (18:00–23:59) concentró 31,9% de los homicidios (163 víctimas), mientras que la madrugada (00:00–05:59) alcanzó 29,2% (149 víctimas). En conjunto, estas franjas sumaron el 61,1% de los casos del período analizado.
Revisa también:
El patrón temporal dialoga con el lugar de ocurrencia: la vía pública sigue siendo el escenario más frecuente, con 55,4% de las víctimas en enero-junio de 2025, seguida por el domicilio particular (27,2%). Ambos porcentajes bajan levemente respecto de 2024.
En el contexto general, Chile cerró el semestre con 511 víctimas y una tasa de 2,5 por cada 100 mil habitantes, lo que supone una disminución de 13,8% frente a igual período de 2024 (tasa 2,9) y 74 víctimas menos en términos absolutos.
El propio informe recomienda interpretar con cautela las variaciones porcentuales en desagregaciones finas —como semanas o franjas horarias—, por el efecto de números pequeños, y privilegiar series anuales para comparaciones estructurales.