Desalojo toma Dignidad: delegado Durán responde a acusaciones por la no entrega del subsidio de arriendo

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, respondió a las acusaciones de pobladores, quienes señalaron que no todas las familias recibieron un subsidio de arriendo ante el desalojo de la toma Dignidad, en la comuna de La Florida.

Esto porque María Carimán, dirigenta de la etapa 6 de la toma Dignidad, señaló que “el subsidio no lo hemos visto. El subsidio de arriendo nadie lo tiene”.

Al respecto, la autoridad regional señaló que “si hay personas que no concurrieron a ninguna de estas posibilidades, es porque no quiso o porque aun cuando haya querido, no cumple con ningún requisito para acceder a beneficios, por ejemplo, personas extranjeras en situación irregular”.

“Si son chilenos y cuentan con su Registro Social de Hogares, van a poder acceder a alguna de las múltiples alternativas de apoyo, sin embargo, eso hay que comprobarlo de manera presencial, por eso el llamado es acudir a las municipalidades”, agregó.

En esa línea, Durán sostuvo que hay personas de la toma que comenzaron a vender terrenos por redes sociales, lo cual es “doblemente ilegal”.

Finalmente, el representante del Gobierno expresó que quienes “no puedan acceder a un tipo de solución, eventualmente de manera transitoria, el municipio ha dispuesto de un albergue”.