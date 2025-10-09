;

Desalojo toma Dignidad: delegado Durán responde a acusaciones por la no entrega del subsidio de arriendo

Además, dio a conocer las alternativas que tendrán aquellas familias sin hogar.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, respondió a las acusaciones de pobladores, quienes señalaron que no todas las familias recibieron un subsidio de arriendo ante el desalojo de la toma Dignidad, en la comuna de La Florida.

Esto porque María Carimán, dirigenta de la etapa 6 de la toma Dignidad, señaló que “el subsidio no lo hemos visto. El subsidio de arriendo nadie lo tiene”.

Al respecto, la autoridad regional señaló que “si hay personas que no concurrieron a ninguna de estas posibilidades, es porque no quiso o porque aun cuando haya querido, no cumple con ningún requisito para acceder a beneficios, por ejemplo, personas extranjeras en situación irregular”.

Revisa también:

ADN

Si son chilenos y cuentan con su Registro Social de Hogares, van a poder acceder a alguna de las múltiples alternativas de apoyo, sin embargo, eso hay que comprobarlo de manera presencial, por eso el llamado es acudir a las municipalidades”, agregó.

En esa línea, Durán sostuvo que hay personas de la toma que comenzaron a vender terrenos por redes sociales, lo cual es “doblemente ilegal”.

Finalmente, el representante del Gobierno expresó que quienes “no puedan acceder a un tipo de solución, eventualmente de manera transitoria, el municipio ha dispuesto de un albergue”.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad